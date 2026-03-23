Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía el 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes su decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo.

Moreno, que ha transmitido esta decisión tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha señalado que el 17 de mayo es una fecha "idónea" para facilitar la máxima participación y porque Andalucía "necesita llegar al verano con un horizonte político despejado".

Ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses "con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".

El presidente de la Junta ha recordado que podría haber adelantado las elecciones cuando hubo momentos en que sus oponentes no tenían candidato en referencia al PSOE o a la izquierda de dicho partido. "Habría sido legítimo y legal", ha defendido Moreno quien, sin embargo, ha preferido esperar a cumplir los 4 años de legislatura, algo que no se veía en Andalucía desde 2012, "hace 14 años", ha recordado.

Moreno ha destacado que Andalucía "se ha afianzado como uno de los tres motores económicos de España y una de las comunidades que paga menos impuestos", poniendo así el acento en la situación económica.

En su alocución desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha señalado que su gestión estos cuatro últimos años ha tenido "aciertos y errores", pero ha destacado que siempre han actuado "con honestidad y rigor". El presidente andaluz ha detallado que en esta legislatura se han aprobado en Andalucía 64 leyes, algo que achaca al "diálogo" con otros partidos de la oposición, algo "inusual".

Moreno ha apelado una vez más a la "estabilidad". Tanto a la que ha tenido Andalucía estos últimos cuatro años por la mayoría absoluta de la que goza ahora como la que, ha defendido, necesitará la comunidad en el futuro. "Los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar. Gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones", ha destacado Moreno.

Por eso, Moreno ha deseado que Andalucía llegue al verano "con un gobierno a pleno rendimiento", lo que necesitaría o bien de una mayoría absoluta del PP o de un pacto rápido en caso de que la mayoría no sea suficiente para los populares.

El presidente de la Junta, que ha recordado episodios como el accidente ferroviario de Adamuz, donde murieron 46 personas, ha hecho además un llamamiento a los partidos políticos "para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentira, con honestidad y, ¿por qué no decirlo?, con nobleza".

En el apartado de reacciones, la vicepresidenta primera y candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que Moreno ha convocado antes "porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE".

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"Cuanto antes, mejor, Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas. Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!", ha escrito en redes sociales.

El Gobierno, por boca de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que "nadie puede imaginar una mejor candidata" que Montero, para las elecciones de Andalucía, con la esperanza de que "la ciudadanía despierte" y evite que Vox llegue a las instituciones.

El líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha afirmado que la coalición de partidos que representa está preparada para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y ha manifestado que comienza el "cambio" para esta comunidad autónoma. "Empieza el cambio para nuestra tierra. Estamos preparados y vamos con todo. Por lo público. Por nuestra gente", ha escrito en la red social X.