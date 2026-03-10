Renfe restablece el AVE directo entre Barcelona y Sevilla tras el accidente de Adamuz

Renfe ha restablecido ya el servicio directo de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que mantuvo un mes cortada la conexión entre Andalucía y el centro peninsular.

La compañía ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el servicio está operativo desde este lunes, por lo que se podrá realizar de nuevo la conexión entre las estaciones de Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa.

La circulación permanecía cortada desde que el 18 de enero se produjera el descarrilamiento de los tres últimos coches de un tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan.

Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, lo que provocó una colisión a raíz de la cual fallecieron 46 personas y 126 resultaron heridas.

El pasado 17 de febrero, la jornada en la que se retomó la circulación de alta velocidad entre Andalucía y el centro peninsular, Iryo explicó que reanudaba catorce circulaciones diarias entre Madrid y Sevilla y añadía que, dentro de esa programación, estaban incluidos los servicios transversales Barcelona-Sevilla, con cuatro circulaciones diarias.