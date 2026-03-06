La Audiencia Nacional rechaza una denuncia contra Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional ha rechazado una denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente presentada contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el juez Antonio Piña ha inadmitido esta denuncia interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, como pidió hacer la Fiscalía Anticorrupción, que dictaminó que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para estudiar la denuncia, al ser Puente un ministro aforado ante el Tribunal Supremo.

La denuncia se dirigía contra Puente como presunto responsable de un delito de homicidio imprudente en relación al accidente ocurrido el pasado 18 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales.

Además de que el Supremo sería el órgano que debería determinar si cabe abrir una investigación al ministro, dada su condición de aforado, un juzgado de Montoro (Córdoba) está al cargo de la investigación judicial del accidente ferroviario.

Habrá ampliación