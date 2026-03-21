El Gobierno pide prudencia, pero no contempla la retirada de las bases de EEUU de Rota y Morón

Estados Unidos continúa con las amenazas a España. Si hace unos días era con "represalias comerciales" por ser un "aliado terrible" como dijo Donald Trump, ahora es el turno del senador Lindsey Graham, que ha pedido la retirada de las bases de Rota y Morón, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano.

Graham ha insistido en que la posición de España de negarse a que se usen sus bases para la guerra es "un insulto y una afrenta" a la alianza. "Señor Presidente, considero que redundaría en beneficio de los intereses de Estados Unidos trasladar dichas aeronaves de España a un país en el que realmente podamos confiar en momentos de gran necesidad. Confío en su criterio", ha escrito en X.

Así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han llamado a la calma en nombre del Gobierno al asegurar que la retirada de las bases "es un escenario que no se contempla", ha dicho Robles en el Canal 24 horas de TVE.

Robles ha mantenido la posición "clara, honesta y comprometida" del Ejecutivo español al asegurar "claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional". De la misma manera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha mandado “un mensaje de absoluta tranquilidad” para defender la postura del Gobierno ante “una guerra ilegal, que tiene un trasfondo político muy profundo y muy preocupante".

Montero ha insistido en que "las bases militares se tienen que utilizar en el marco del convenio" y se ha reafirmado que no serán usadas “para una guerra ilegal”, las bases llevan en España desde 1988 y realizan "una labor importante", ha recordado Robles que ha pedido que se respete la posición española.

No obstante, la ministra Robles cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", ha subrayado la ministra que ha recibido esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán

Montero pide cautela “a la hora de valorar y de interpretar cualquier afirmación”, ya que “un día asistimos a una afirmación y otro día escuchamos la contraria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).