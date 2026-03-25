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Sánchez comparece en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra de Irán
Sigue la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar las medidas y la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Medio.
12:23 h
El portavoz del BNG, Néstor Rego, también defiende el "no a la guerra" frente al "acto de guerra" de EE.UU. e Israel y han reclamado "hechos, no solo palabras", porque no es "coherente continuar aumentando exponencialmente el gasto militar".
12:06 h
La secretaria general de Podemos inicia su discurso con duras críticas hacia Israel y EE.UU. como "la mayor amenaza a la seguridad en este momento, mucho peor que la emergencia climática". Y ha llamado a actuar por "nuestros hijos" y actuar "en el momento presente" porque si lo dejamos quizá "no haya después".
Por eso, ha dicho, vuelven a insistir en el "no a la guerra", y en este sentido, agradece a Sánchez que defienda esta posición, y espera que "no le ridiculicen como hicieron con Podemos, ni le tachen de ingenuo, porque no hay nada más ingenuo que pensar que la guerra resolverá algo".
Además, la líder de Podemos ha pedido al Ejecutivo que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España o no en la OTAN.
11:45 h
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, asegura que "no comparten esta guerra" sino unas normas basadas en principios y la necesidad de "tejer alianzas en una Europa fuerte". Y ha preguntado a Sánchez qué van a hacer ante el bloqueo que Hungría impone a las decisiones para ayudar a Ucrania.
Sobre la guerra de Irán, ha dicho que Europa "debe tomar una posición firme" actuando de forma coordinada y unida. Se ha iniciado "en beneficio e interés de unos pocos y por ello se hace más apremiante apostar por un mundo basado en el multilateralismo". Al mismo tiempo cree que hay que hacer un llamamiento a Irán para exigir que se respeten los derechos humanos.
En relación con el decreto anticrisis que se somete este jueves a convalidación, pregunta si tiene sentido posponer el mecanismo que pemite a la industria aprovechar los enchufes libres de la red para que puedan conectarse más empresas. En cualquier caso ha confirmado el 'sí' de la formación vasca al decreto anticrisis que se vota este jueves.
El PNV pide al Gobierno que tenga en cuenta el nivel de endeudamiento de España y critica que haya que afrontar la crisis provocada por esta guerra sin unos Presupuestos para 2026.
11:27 h
EH Bildu dice "no a la guerra", ha comenzado diciendo su portavoz Mertxe Aizpurua, "ya dijo no a la OTAN hace 40 años, dijo no a al guerra de Irak en 2003, dijo no a la guerra en Gaza en 2023 y volvemos a decir no a la guerra contra Irán y Líbano ahora".
La posición de la OTAN y su presidente, Mark Rutte, es "irresponsable, temeraria y pretende escalar la guerra hasta escenarios de guerra abierta también en Europa" para "satisfacer los intereses de Trump y Netanyahu".
En este sentido ha instado a Sánchez a "alzar la voz" y decir que "ninguno de estos dirigentes está a la altura de la responsabilidad y capacidad que este momento histórico exige".
"Las derechas extremas españolas de PP y Vox como los únicos partidos que siguen dispuestos a vender a su propio país para obedecer al trumpismo y al régimen israelí, por eso —se dirige a Sánchez— quizá sea el momento de que sea el primero en plantear la salida de la OTAN y abrir un debate profundo sobre la autonomía estratégica europea".
11:11 h
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, dice que las medidas incluidas en el decreto anticrisis que se vota este jueves y que van a apoyar tras haber pactado con el Gobierno una bajada del IVA a los autónomos, no son nuevas, hace tiempo que las habían puesto sobre la mesa.
"Que las principales medidas de este real decreto sean las de Junts confirma que siempre acaban comprando las propuestas de Junts porque son las que funcionan", ha dicho. Esta crisis por la guerra se suma a la de vivienda, en la que según ha señalado llevan "años tragándose la propaganda de los 'comunes', de Sumar, de Podemos" frente a los "datos reales" del resultado de sus políticas.
En Barcelona ha caído un 90% la oferta de alquileres y los precios se han disparado un 65%, dice Nogueras, que acusa al Gobierno de "coser a impuestos a los ciudadanos". Y asegura que casi el 50% de las okupaciones se producen en Cataluña: ¿Por eso no mueven ficha?". Los pequeños propietarios necesitan recuperar la seguridad jurídica, ha dicho la portavoz de Junts.
10:46 h
Califica de "ridículo" la actitud de PP y Junts por posicionarse del lado de un "pedófilo" como Donald Trump y un "asesino" como Benjamín Netanyahu.
Y le lanza un pregunta a Feijóo: "¿No se da cuenta de que Vox va a por ustedes y que les desprecia aún más que al PSOE?".
"Ser patriota les viene grande, mucho Blas de Lezo, mucha pulserita, mucha bandera en la camisa... pero a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero venden a su gente. Un asesino y un pedófilo les pone en evidencia", prosigue, en referencia a ambos mandatarios cuyos países están atacando Irán.
Y sobre el decreto para prorrogar los alquileres ha dicho a Sumar: "Muy bien, señorías de Sumar porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, es un drama para ustedes, que una parte del Gobierno se tenga que plantar, así que yo aplaudo a Sumar porque sino seguramente se hubiera arrodillado frente a la derecha catalana una vez más".
10:42 h
El portavoz de ERC comienza su intervención alabando el discurso de Alberto Núñez Feijóo, pero recordándole que líderes Macron, Merz y Meloni se han alineado con la postura de España. “Gente más de derechas que ustedes, y ya es difícil, compartiendo la posición del Gobierno porque se han hecho sanchistas”, ha ironizado. “Estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas te hace humano y estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota”.
10:31 h
Verónica Martínez Barbero, del grupo parlamentario plurinacional Sumar, ha comenzado rechazando la guerra. "No estamos ante una crisis pasajera, estamos ante una escalada que amenaza con prolongarse y desestabilizar la región, con dejar miles de muertos y millones de desplazados, con consecuencias muy negativas en nuestra economía", ha remarcado.
"El señor de la guerra, Donald Trump, no tiene salida, dice una cosa y hace la contraria, miente e improvisa. Y en esta carrera hacia adelante amenaza a Europa y a España", ha reiterado.
"También, esta es una guerra pilotada por Israel y Netanyahu, la Casa Blanca ha decidido embarcarse en la aventura expansionista del sionismo que quiere crear el gran Israel", ha añadido.
10:19 h
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comenzado su intervención acusando a Sánchez de exagerar su respuesta a la guerra para tapar sus “corruptelas y traiciones”.
“Las bombas del exterior evitan que se hable de lo que pasa en el interior”, ha asegurado, “de la guerra social que practica contra el español de a pie, del destrozo que ustedes han causado a todo cuanto funcionaba correctamente en España”.
También, como Feijóo, ha recordado que la propaganda iraní ha difundido imágenes en las que una persona pega una pegatina en un misil con la imagen de Sánchez.
10:13 h
Feijóo también ha recalcado que el Gobierno “haya copiado algunas medidas” al PP para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Pero ha señalado que “puestos a copiar hágalo bien. De lo contrario, las ayudas serán insuficientes. Y usted será el único responsable de la angustia de las familias”, ha remarcado.
También ha mostrado su sorpresa al remarcar que, cuando el PP sugirió bajar los impuestos para hacer frente a la crisis fueron "ridiculizados" pero que luego el Ejecutivo tomó esa medida. "¿Bajar los impuestos es progre o absurdo, señora Montero?", ha preguntado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
10:04 h
Feijóo ha reprochado también a Sánchez el tiempo que ha tardado en aprobar las medidas contra la crisis de la guerra de Irán. “Transportistas, agricultores, mineros, industria, marineros han afrontado solos la subida de precios durante semanas” ha criticado, ya que “para comprar apoyos que le mantengan en la silla, siempre va a toda velocidad, pero para ayudar a los trabajadores, nunca tiene prisa”.
Tampoco se ha olvidado de Sumar y ha criticado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se fuera a “disfrutar del glamour de Hollywood” en la gala de los Oscars, para apoyar a Sirat.— Leer más
09:59 h
"Me llama usted cínico (refiriéndose a Sánchez) por advertir que durante un riesgo terrorista la inmigración puede causar aun más problemas", ha remarcado Feijóo, que se ha referido a un informe de la Dirección General de Policía para justificar su rechazo a la inmigración.
"Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted", ha remarcado. También ha echado en cara a Sánchez la falta de presupuestos generales. "No tiene derecho a saltarse el debate parlamentario. No es usted un dictador, ¿o sí?", ha añadido. "No trae presupuestos porque le dejarían el presupuesto".
Feijóo también se ha referido a las paradojas de Sánchez. "No se lo van a creer pero este señor tan pacifista preside el Gobierno con mayor gasto militar de la historia de España. Dice 'No a la Guerra' pero han triplicado la compra de explosivos a Estados Unidos", ha expuesto.— Leer más
09:50 h
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención rechazando la oposición de Sánchez al Gobierno de Aznar por "hacer un ejercicio de oposición al Gobierno de hace 23 años". También le ha reprochado que “algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”.
"Usted es radicalmente conflictivo. Tiene problemas con la Unión Europea, en la OTAN, en América del Sur y en América del Norte", ha asegurado Feijóo. También se ha referido a sus problemas internos con sus socios de Gobierno o con su propio partido. "Usted también esta en conflicto con la paz porque ha conseguido enfrentar a todos los españoles", ha recalcado.— Leer más
09:42 h
"No es justo que países más vulnerables paguen por esto", ha considerado Sánchez. "Es ingenuo pensar que las potencias grandes van a respetar las guerras si las potencias medianas nos quedamos de brazos cruzados", ha reclamado. "La España que se quedaba callada ya no existe, tenemos voz y voto, y vamos a usarlo", ha defendido.
"¿Que significa ser aliado?", se ha preguntado el presidente. "Significa lealtad a unos principios compartidos, significa decirle la verdad", ha contestado. "La verdad es que esta guerra es un inmenso error cuyas consecuencias no estamos dispuestas a pagar", ha añadido.
"España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad", ha concluido.
09:33 h
Ha reprochado a los populares su falta de apoyo y su "silencio", ya que cree que esto ha contribuido a la crisis. "Callar ante una guerra injusta, no es prudencia, es un acto de cobardía y de complicidad".
También ha recordado como el presidente Aznar reaccionó ante la crisis derivada. "No dieron ayudas a los españoles", ha denunciado.
"Nosotros hemos respondido con avales y con ayudas", ha defendido Sánchez. "No elegimos las crisis, pero si como salimos de ellas", ha añadido.
09:26 h
Sánchez ha calificado la situación como un "desastre total" y ha enumerado las consecuencias que esta teniendo. 4 millones de desplazados en Irán y Líbano y una crisis en la région, en el tráfico aéreo mundial, un incremento de los precios de los hidrocarburos, de los fertilizantes, del helio, de las materias primas esenciales para "el correcto funcionamiento de la economía mundial y también para la seguridad alimentaria de millones de personas".
“Las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes de esta guerra ilegal”.
09:20 h
El presidente ha mostrado su rechazo al ataque orquestado por Netanyahu y Trump. "No estamos ante el mismo escenario de la guerra ilegal de Irak, estamos ante algo mucho peor, que puede tener mucho más impacto", ha advertido Sánchez.
También se ha referido al verano pasado, cuando Estados Unidos atacó a Irán porque pensaban que estaban elaborando un arma nuclear. Cuando parecía que iban a conseguir un acuerdo, "Estados Unidos atacó sin amparo legal y sin avisar a sus aliados".— Leer más
09:10 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado expresando "la gran paradoja" de tener que hablar de la guerra y no de "desafíos comunes como la emergencia climática".
Ha recordado ese 15 de febrero de 2003 en el que miles de españoles salieron a defender el "No a la Guerra". El estuvo entre ellos, según ha asegurado. "Viví el orgullo y el coraje del pueblo español" para enfrentarse a una guerra que solo quería contentar a los estadounidenses.
"Aznar nos arrastro a la guerra porque quería sentirse importante, porque quería que Bush le invitara a un puro y poder poner los pies sobre la mesa", ha recordado el presidente ante la protesta de la bancada popular.
Fue el mayor desastre geopolítico del mundo, ha considerado el presidente, que piensa que "olvidar es el primer paso para cometer el mismo error".
08:45 h
Después de la intervención de Sánchez, se celebrará la sesión de control al Gobierno, en la que se formularán las preguntas e interpelaciones a los miembros del Ejecutivo.
Esta semana responderán a las preguntas de los diputados el presidente del Gobierno; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana; la ministra de Sanidad y el ministro de Transformación Digital y Función Pública.
08:43 h
El presidente del Gobierno comparece ante el Pleno del Congreso, a petición propia y del grupo Popular, para informar “sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo” y “de la posición del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa"