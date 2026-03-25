Sánchez comparece en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra de Irán

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La secretaria general de Podemos inicia su discurso con duras críticas hacia Israel y EE.UU. como "la mayor amenaza a la seguridad en este momento, mucho peor que la emergencia climática". Y ha llamado a actuar por "nuestros hijos" y actuar "en el momento presente" porque si lo dejamos quizá "no haya después".

Por eso, ha dicho, vuelven a insistir en el "no a la guerra", y en este sentido, agradece a Sánchez que defienda esta posición, y espera que "no le ridiculicen como hicieron con Podemos, ni le tachen de ingenuo, porque no hay nada más ingenuo que pensar que la guerra resolverá algo".

Además, la líder de Podemos ha pedido al Ejecutivo que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España o no en la OTAN.