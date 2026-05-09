El pasado-sorpresa del presidente Moreno Bonilla
"El pasado nunca se muere. Ni siquiera es pasado"
(William Faulkner)
Unas horas antes del debate el presidente de Andalucía dijo estar confiado, pues se iba a enfrentar a los otros aspirantes "conociendo su pasado". Esta frase me llenó de indignación, pues ya conocía algo del pasado de M. Bonilla, lo he revisado y no es nada notable. Veamos:
1.- Su oculto pasado: catalán y emigrante.- Aunque a todas horas presume de andaluz, la verdad es que sus padres emigraron, por los años 60, desde Málaga a Cataluña, comunidad que los acogió y en donde trabajaron unos años y allí, en Barcelona (1970), nació él, origen que siempre oculta y del que parece sentirse avergonzado. Esto es lo indignante. Yo tengo familiares catalanes y hasta dos nietos mallorquines, y me siento orgulloso de su origen natal.
Cataluña, tan criticada hoy por otras regiones de España, fue la comunidad adonde emigraron muchos andaluces para buscarse la vida, hacer unos ahorros y retornar. Fueron tantos miles de familias las que emigraron por entonces desde Sevilla, Málaga y Córdoba, que pasaba un tren a diario que en Renfe lo nombraban 'El Catalán'. Moreno Bonilla hace muy mal en ocultar y avergonzarse de su tierra natal.
2.- Su semioculto pasado académico.- Tras regresar con su familia a Málaga, en donde sus padres abrieron una pequeña droguería, el niño, tras sus estudios primarios y secundarios, empezó Magisterio y después Psicología, carreras que NO fue capaz de terminar. En su CV actual, tras excluir titulaciones no realizadas, ya como político solo figura un grado en Protocolo y Organización de Eventos. Tela.
3.- Su aireado y fortuito pasado político.-
a) Concejal en Málaga(1995).- Como los estudios no se le daban bien y no conseguía trabajo, probó suerte en política afiliándose al PP, en donde Celia Villalobos lo incluyó en su lista de candidata a la alcaldía de Málaga y le asignó la concejalía de Juventud y Deportes, con 25 años.
b) Diputado al Parlamento Andaluz.- Con 27 años lo proponen y es elegido diputado por Málaga.(1997-2000).
c) Diputado del Congreso Nacional.- Del PP malagueño lo soltaron como "paracaidista" por Cantabria y alcanzó su objetivo (2000-2004). Tela.
d) Aterriza de nuevo en Málaga, donde lo lanzan para ser Diputado en el Congreso (2004-2011).
e) Secretario de Estado de Servicios Sociales(2011-2014) nombrado por Rajoy para su proyecto "recortador". Buen ojo.
4.- El "gran recortador".- Sus recortes fueron brutales y numerosos, pero solo citaré los más duros:
-El "medicamentazo": el gasto en medicamentos cayó en más de 1.600 millones en 2012 pues se anuló la financiación pública de 417 medicamentos de uso común (como jarabes contra la tos, laxantes y un largo etcétera) que pasaron a ser pagados por la ciudadanía.
-Nuevos modelos de copago: los jubilados que antes NO pagaban nada por sus medicinas pasaron a abonar el 10% de su coste. Para los trabajadores en activo el porcentaje también subió.
-Ley de Dependencia: se retrasó la entrada en el sistema de los dependientes moderados (Grado I). Además se recortó un 15% la prestación económica a sus familiares cuidadores.
-Presupuesto de Igualdad: se redujeron hasta un 20% las partidas destinadas a la violencia de género.
-Otras medidas impactantes: se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y se elevaron las tasas de servicios de teleasistencia.
-Nota de contexto: en total el gasto sanitario real bajó 6.000 millones durante los años de M. Bonilla como secretario de Estado de Servicios Sociales. Un meritazo.
NOTA FINAL ABREVIADA.- Estos son los pasados de los rivales políticos de Juan Manuel Moreno Bonilla:
Adelante Andalucía.- José I.García: de Jerez, Psicólogo, Orientador Educativo y Diputado actual.
Vox.- Manuel Gavira: de Cádiz, abogado y actualmente Diputado andaluz.
Por Andalucía.- Antonio Maíllo: de Lucena, Filólogo y Educador de Secundaria y exdiputado del parlamento andaluz.
Psoe Andalucía.- María J. Montero, de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía, exministra de Hacienda (2018-2026) y exvicepresidenta 1ª del Gobierno.
CONCLUSIÓN..- Además del largo pasado de M.Bonilla, estos son los breves pasados de todos los que aspiran a la Presidencia de Andalucía. Repáselos bien y VOTE por quien crea en conciencia que va a servir mejor a la ciudadanía.
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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.