Feijóo se suma ahora al 'No a la guerra' y asegura que Sánchez no es "pacifista" sino "el traidor de Europa"

Ha tenido que pasar un mes para que Alberto Núñez Feijó pronuncie de manera clara un 'No a la guerra'. El líder del Partido Popular se suma ahora a ese lema, popularizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero tras semanas sin posicionarse. "No vamos a elegir entre la guerra y el Gobierno. Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted", señaló el conservador.

Tras la comparecencia de Sánchez, Feijóo no quiso discutir sobre geopolítica, alianzas o defensa, sino que centró su intervención en que eel presidente del Gobierno pretende utilizar la crisis exterior para apuntalar su supervivencia política y minusvaloró el trabajo internacional del presidente del Gobierno. "Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles", afirmó.

El líder de la oposición también dibujó a un Sánchez rodeado de agradecimientos incómodos, entre los que citó a "Hamás", "Hezbolá" y "los secuaces de Maduro", y añadió que ahora solo le falta "el aplauso del régimen norcoreano". También acusó a Sánchez de haber olvidado a "las víctimas asesinadas por los iraníes" y de no ser capaz siquiera de "ahuyentar el conflicto" en su propia casa. "Si alguien de mi Gobierno se niega a participar en el Consejo de Ministros, no entra jamás", llegó a afirmar.

Es más, Feijóo trató de situar al presidente del Gobierno al margen de otros mandatarios. "Ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene porque es excluido", afirmó, cuestionando la etiqueta de "pacifista" por dirigir el Gobierno "con el mayor gasto militar de la historia. "El traidor de Europa, así le llama algún homólogo suyo", le espetó.

Feijóo se pregunta si Sánchez "es un dictador"

El conservador presentó a Sánchez como un dirigente atrapado en un conflicto permanente con los grandes problemas del país, entre los que citó la vivienda, la inmigración, la financiación autonómica y responsable, además, de haber llevado la polarización al límite. "El cínico es usted, ahórrese sus sermones".

A su juicio, lo "bochornoso" no es solo el discurso de Sánchez sobre la guerra, sino que pretenda servirse del contexto internacional para deslizar decisiones presupuestarias sin afrontar el control de las Cortes. Fue ahí cuando se preguntó si se puede plantear que Sánchez "es un dictador" para mofarse de que el jefe del Gobierno se considere un "pacifista de pacotilla".

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El líder de la oposición articuló cinco reflexiones finales con las que trató de retratar a Sánchez como un dirigente aislado en Europa, dependiente de Estados Unidos en materia militar y energética y sin autoridad real para liderar una posición autónoma. "Usted a hecho a España más dependiente de EEUU que nunca", fue su reflexión final.

Abascal acusa a Sánchez de "querer" la guerra

El líder de Vox, Santiago Abascal, enarboló una intervención cargada de reproches contra el Ejecutivo de Sánchez. "Usted quiere la guerra, le da igual que sea en Irán o en Ucrania, porque con cualquier desastre aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones", le dijo, para añadir: "Por eso seguía comprando gas ruso y financiando las bombas de Putin".

"¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matan a inocentes llevan una foto suya en agradecimiento? ¿Celebra usted cada lanzamiento de misil?", le preguntó, utilizando el mismo ejemplo que Feijóo. "Las bombas y los misiles que se lanzan lejos de aquí evita que rindan cuentas por las bombas que lanza aquí contra la mayoría social en forma de regularizaciones masivas y sanidad universal", sostuvo.