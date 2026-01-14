Sumar redobla la presión sobre el PSOE para forzarlo a rectificar con la bonificación fiscal a los caseros

En Sumar están dispuestos a dar la batalla hasta el final. No van a apoyar la rebaja fiscal a los caseros lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque ahora las dos partes del Ejecutivo estén en un callejón sin salida, en el espacio de Yolanda Díaz sostienen que los socialistas tendrán que modificar su plan inicial por la presión interna en el Ejecutivo, de la mayoría de socios en el Parlamento y de los sindicatos de inquilinos.

Desde el pasado lunes se mantiene un pulso entre las dos partes del Gobierno. Sánchez anunció, sin haberlo negociado con Sumar, un paquete de medidas sobre vivienda que incluye una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, de forma que se les compensaría lo que ganarían si lo incrementaran.

El desacuerdo es total en este punto entre las dos partes del Gobierno. Y en Sumar reiteran que si el decreto que lleve el ala socialista al Consejo de Ministros mantiene esta propuesta, ellos votarán posteriormente que ‘no’ en el Congreso. Esto supondría dejar la aprobación de estas medidas en manos del Partido Popular, que no da ni un centímetro de respiro a Sánchez, y además abrir una brecha muy importante dentro del Ejecutivo y con los socios progresistas en una materia de enorme sensibilidad para los votantes de la coalición.

A pesar de la incomodidad de Sumar, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sigue defendiendo su iniciativa y considerando que la prórroga automática de los contratos en vigor, como reclama Sumar, genera dudas jurídicas, tiene incidencias en la disponibilidad de viviendas que se pueden movilizar y supone una iniciativa de carácter coyuntural al afectar a los contratos que vencen en 2026. Fuentes de su departamento señalan que están negociando de forma discreta con los grupos sobre esas exenciones fiscales, pero no contemplan la prórroga planteada por Sumar.

"También decían que la amnistía era inconstitucional..."

Fuentes consultadas del ala de Sumar rechazan los argumentos de Rodríguez e ironizan: “También decían hace tiempo que una amnistía era inconstitucional…”. En la parte del Ejecutivo que lidera Díaz sostienen que la prórroga de contratos no se trata de una figura jurídica nueva, dado que el Gobierno ya ha utilizado hasta en ocho ocasiones recientes las prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler como mecanismo de estabilidad residencial sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra.

El socio minoritario defiende que la arquitectura de la ley de arrendamientos urbanos incluye prórrogas extraordinarias en determinados supuestos y ámbitos, configuradas como instrumentos excepcionales, temporales y con salvaguardas, lo que refuerza la coherencia del enfoque y su encaje en el sistema. Para Sumar, no se trata de una medida expropiatoria y se conecta con el artículo 47 de la Constitución.

Asimismo, Sumar pone sobre la mesa argumentos jurídicos que hacen posible su propuesta, como la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil, invocada en el artículo 149 de la Constitución, que incluye la determinación de elementos esenciales del arrendamiento urbano, como la duración y las prórrogas legales.

Rechazan argumentos políticos esgrimidos por el ala socialista como que lo defendido por Sumar no tendría el apoyo de los socios, pensando en partidos como el PNV y Junts: “¿Y la suya? No les dan los números para sacarla en el Congreso”. Por eso, también creen que el PSOE tendrá que acabar modificando la propuesta base al constatar que se van a encontrar con una derrota parlamentaria, después del rechazo que han mostrado formaciones como Podemos, ERC y EH Bildu. Todo ello, sostienen fuentes de Sumar, con la presión añadida de los sindicatos de inquilinos, que ya han rechazado esas bonificaciones fiscales.

Contactos entre los socios de coalición

El decreto de vivienda no tiene fecha todavía para pasar por el Consejo de Ministros. Y las alas de Sumar y socialista dentro del Gobierno van a negociar durante estos días a nivel de gabinetes, según señalan fuentes conocedoras. En el espacio de Sumar molestó mucho el anuncio el lunes, cuando ese mismo día tenían previsto contactar las dos partes para seguir negociando medidas sobre vivienda.

Además, fuentes de Sumar advierten de que no van a tragar si el PSOE pretende que Sumar facilite en el Congreso el decreto para salvaguardar algunas iniciativas en las que sí están de acuerdo, como la regulación estricta contra el fraude de los alquileres de temporada y las destinadas a frenar los abusos en el alquiler por habitaciones. La decisión es firme: si continúa la bonificación del 100% del IRPF a los caseros, el voto será de rechazo.

En Sumar también insisten en el argumento político de que el Gobierno de coalición progresista debe tomar medidas valientes y de intervención de la vivienda que los ciudadanos noten en su día a día. Especialmente en un momento en el que la ultraderecha no deja de subir en las encuestas y que, además, está utilizando esta cuestión para ir contra el Ejecutivo.

A pesar de mantener su propuesta, la ministra Rodríguez ha dicho que no quiere entrar en provocaciones y ha lanzado este mensaje a los ministros del socio minoritario: “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo. Y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”.

Díaz confía en que habrá acuerdo al final

Díaz, en cambio, evidenció su malestar durante una entrevista el miércoles en TVE, donde indicó: "En verano presentamos un real decreto sobre esta materia y desde ese día estábamos negociando. Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto". No obstante, se mostró confiada en que los socios pueden llegar a un acuerdo “por el bien del país y para no abrir la puerta de Moncloa a Vox”.

Los cinco miembros de Sumar en el Gobierno firmaron de forma conjunta un texto publicado en El País contra los “regalos fiscales” y lamentando que el PSOE se equivoca “profundamente” en la solución planteada: "Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión".

Y todo ello con la presión de los socios progresistas sobre el PSOE y con el aviso de que están en contra de ese tipo de bonificaciones fiscales. El análisis de Gabriel Rufián (ERC) pasa por este punto: "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de cero impuestos por tener casas? Pues que este Gobierno le ha fallado y que, a la próxima, en lugar de votar esperanza, votará odio. O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros”.

“Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”, lamentó Oskar Matute (EH Bildu) tras conocerse el anuncio de Sánchez, mientras que la eurodiputada de Podemos Irene Montero y la líder morada, Ione Belarra, dijeron que esa medida es para que “ardan las calles”.