Mamdani inicia su alcaldía en Nueva York con medidas en vivienda y la revocación de las órdenes de su predecesor

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, debutó este jueves en el cargo tras tomar posesión al firmar una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda, además de revocar parte del trabajo de su predecesor.

Mamdani firmó tres órdenes: una para revitalizar la Oficina de protección de inquilinos, y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.

Asimismo, nombró a Cea Weaver, activista de la vivienda asequible, como directora de la Oficina mencionada, que defenderá a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales, indica un comunicado.

Mamdani, junto a Weaver, anunció su primera gran acción: intervenir en el proceso de bancarrota de una empresa arrendadora, Pinnacle Realty, con miles de violaciones y denuncias en un total de 83 edificios, y que debe dinero a la Alcaldía, para proteger a sus inquilinos.

Para ejemplificar esa acción, que ha encargado al nominado a jefe jurídico de la Alcaldía, Steve Banks, Mamdani convocó una rueda de prensa en uno de los edificios de Pinnacle Realty y mostró las condiciones de abandono que afrontan sus habitantes.

El alcalde firmó también una orden para designar a cinco vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la de Vivienda y Planeamiento, Leila Bozorg, que supervisará los dos equipos de trabajo mencionados.

Un equipo, con la sigla LIFT, debe revisar las propiedades públicas locales e identificar aquellas edificables antes del 1 de julio, y el otro equipo, llamado SPEED, debe hallar y eliminar barreras burocráticas que aumentan costes y ralentizan la construcción de vivienda.

La primera orden firmada por Mamdani ha sido una revocación de las órdenes de su predecesor, el demócrata moderado Eric Adams, emitidas partir del 26 de septiembre de 2024, fecha en que fue imputado por corrupción, aunque el caso fue cerrado tras la intervención del Gobierno de Donald Trump.

Según un comunicado, la revocación busca un nuevo comienzo para la Administración Mamdani, aunque volverá a emitir algunas medidas de esa etapa que considere relevantes para su agenda.

Mamdani, convertido en alcalde tras una campaña meteórica que movilizó a la gente joven y trabajadora, tiene como una de sus grandes promesas hacer la ciudad más asequible y, entre otras cosas, ha propuesto congelar el precio del alquiler para una parte de las viviendas.