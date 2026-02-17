Las comunidades rechazan por tercera vez declarar a la anguila como especie en peligro de extinción

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para declarar la anguila como especie en peligro de extinción ha sido rechazada por tercera vez en la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestres entre este ministerio y las comunidades autónomas, informa EFE.

Según fuentes del Miteco, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se han opuesto a la propuesta del ministerio de elevar el régimen de protección de la anguila, "desoyendo de nuevo el criterio científico y la evidencia del alarmante declive de la especie" en las décadas pasadas.

La propuesta presentada ante el Comité para incluir a la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción, "no ha obtenido el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas para ser elevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad".

Las fuentes del ministerio subrayan que el objetivo de la iniciativa "era reforzar" la protección de la especie ante el acusado declive que viene registrando en las últimas décadas. “La situación de la anguila es preocupante y exige una respuesta coordinada y basada en la mejor evidencia científica disponible”, apuntan.

No obstante, de acuerdo con las fuentes, en el marco del Comité se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico en el que participarán el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar en profundidad las causas del descenso poblacional; evaluar los resultados de la implementación de los planes de gestión existentes, que tendrán que compartir las administraciones autonómicas y estatales; y valorar posibles medidas adicionales de conservación.

Este grupo permitirá compartir información técnica, armonizar diagnósticos y avanzar hacia decisiones consensuadas que contribuyan a garantizar la recuperación de la especie.

El Miteco ha indicado que "reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y con el impulso de medidas eficaces que aseguren la conservación a largo plazo de las especies amenazadas, en colaboración con las administraciones competentes y el sector científico".

A pesar de la oposición de las seis comunidades mencionadas, Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el País Vasco y Andalucía han condicionado sus aportaciones a la información adicional que se comparta en el ámbito del grupo de trabajo y al debate posterior en su seno.

La resolución se conoce después de que la ministra Sara Aagesen haya apelado esta misma mañana "a la responsabilidad" de las comunidades autónomas para incluir la anguila en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

Aagesen ha aseverado que esa responsabilidad "es importantísima" a la hora de preservar estas especies, que "en este caso, sabemos que se ha reducido en un 90% de las pasadas décadas", ha añadido.

Ha apelado al "numeroso conocimiento científico, a la existencia de los informes" que apuntan a la reducción de la población de la especie debido sobre todo a la pesca.

Por su parte, la conselleira do Mar de la Xunta gallega, Marta Villaverde, ha asegurado antes de conocerse la decisión en el Comité que Galicia había conseguido "frenar" la intención del Gobierno central de declarar la anguila como especie en peligro de extinción y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para abordar los datos aportados sobre esta cuestión.

Según ha explicado, las razones en contra son las mismas que la Xunta lleva exponiendo varios días, al considerar que se trata de una iniciativa que no está basada en "datos científicos rigurosos", y que "no tiene en cuenta el impacto socieconómico" ni la normativa pesquera que regula esta pesquería, que se realiza "de forma totalmente sostenible y responsable por parte del sector".