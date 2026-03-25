Sánchez acusa a PP y Vox de "contribuir con su apoyo y su silencio" al "desastre" de la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el escenario de la guerra de Irán es "mucho peor" que la de Irak y ha lamentado que "Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han reemplazado a Aznar, y Donal Trump a George W. Bush". Por eso, el socialista ha acusado al PP y a Vox de contribuir al "desastre" del conflicto bélico.

Sánchez se ha pronunciado en estos términos durante su comparecencia en el Congreso para abordar el conflicto bélico en Irán, donde se ha centrado principalmente en un discurso muy duro en recordar lo que supuso la guerra de Irak para no cometer "el mismo error".

El dirigente socialista ha recordado el 15 de febrero de 2003 cuando millones de españoles, él entre ellos, salieron a la calle para mandar el mensaje rotundo de "No a la guerra". Y ha tenido duras palabras contra el expresidente José María Aznar, que arrastró a España a esa "locura".

El presidente ha indicado que ahora Estados Unidos e Israel con su ataque han violado el derecho internacional, han reavivado el conflicto en Oriente Medio y han desestabilizado los países del Golfo, que hasta ahora vivían con seguridad: "Esto es un desastre absoluto".

"El PP y Vox han contribuido con su apoyo y su silencio", ha apostillado. Para añadir: "Callar ante una guerra ilegal es un acto de cobardía y de complicidad". A la vez, remarcó: "Somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales".

Siempre con el recuerdo de Irak en sus palabras: "Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto", ha asegurado sobre el trío de las Azores. Ha rememorado que tanto Busch como Tony Blair (Reino Unido) han pedido perdón por aquel conflicto, algo que no ha hecho Aznar: "Qué catadura moral".

"Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal"

“Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal”, ha manifestado Sánchez, que ha reivindicado acto seguido: “España es hoy una referencia internacional en defensa de la paz y del derecho internacional. En un mundo incierto, carente de empatía, tengo que decirle que es un orgullo ser español”. Esta alocución ha provocado un profundo aplauso de la bancada progresista.

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El jefe del Gobierno ha indicado: "Vamos a exigir que esta guerra pare. Porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. Ser aliados no significa obediencia ni seguidismo ciego. Significa lealtad a unos principios. Significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado".

"España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad. No esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno", ha remachado Sánchez, lo que ha provocado otro gran aplauso de los diputados del PSOE.

¿Qué consecuencias ha tenido este primer mes de guerra?, se ha preguntado Sánchez. El presidente ha recordado que hay casi dos mil muertos confirmados, más de cuatro millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, y "un primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envalentonado, cuyo objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción que en Gaza".