¿Qué es una muñeca USA? Abres a Trump y sale Netanyahu, le abres a él y sale Milei , le abres a él y sale Abascal...

¿Pero qué nos habíamos creído? ¿Pensamos de verdad que el hecho de estar en manos de locos no iba a tener ninguna consecuencia? ¿Es posible que nos sorprendan el caos y la inestabilidad de un mundo gobernado bomba a bomba por alguien como Donald Trump, que considera que además de presidente de los Estados Unidos ha sido elegido emperador del planeta? ¿No son algunas personas conscientes del peligro global que supone dejar que la batuta de esta orquesta de la muerte la lleve un genocida como el primer ministro de Israel, que es el auténtico impulsor de esta guerra, quien más intereses tiene en ella y cuyos métodos ya los conocemos por lo que ha hecho y continúa haciendo en Gaza? A Trump sólo le pueden parar los pies los propios norteamericanos y a Netanyahu sólo se los puede parar Trump, y ese es un margen de maniobra demasiado estrecho. Y demasiado peligroso.

Con todo eso sobre la mesa, con la amenaza de una crisis económica sin precedentes en el caso de que el estrecho de Ormuz no se abra o las instalaciones energéticas de la zona sean destruidas, aquí siguen inclinándose dócilmente ante el emperador de la Casa Blanca la ultraderecha y parte de la derecha, no dándose cuenta, al parecer, del riesgo de convertir en su santo y seña el eslogan de “los enemigos de mi enemigo son mis amigos”. Qué curioso, que los mismos que tienen todo el día a la patria en la boca, estén siempre de acuerdo con quienes atacan a España y amenazan nuestros intereses con aranceles, ruptura de tratados comerciales y demás: ahí están las fotos con el propio Trump o con Milei del jefe de Vox, contra el que dispara cada vez con más puntería el fuego amigo, el que proviene de los dirigentes históricos de su formación purgados por él. Todos ellos hablan de lo mismo: de dinero, de sueldos fraudulentos a su familia, desvíos de las cuentas del partido a la de su candidato, apropiaciones indebidas… Sin embargo, de momento tenemos lo que dicen las encuestas y han dicho las recientes elecciones en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Entonces, ¿lo que vemos que pasa cuando un Trump o un Milei llegan al poder –el segundo está arruinando a su nación, pero le votan… no tiene ningún efecto a este lado del charco, que le dicen? ¿Queremos para nosotros más de lo mismo?

Qué curioso que los mismos que tienen todo el día a la patria en la boca, estén siempre de acuerdo con quienes atacan a España y amenazan nuestros intereses

Estamos en manos de un loco, de un genocida y del dinero que los sustenta. A Trump se estima que esta guerra le cuesta mil millones de dólares al día; a Netanyahu, dos mil. Los precios suben y las Bolsas bajan, el efecto ya se nota y será devastador. Parece que en Estados Unidos ya empiezan a inquietarse y que su presidente comienza a echarse un poco atrás. Las dudas sobre él son si está bien de la cabeza. Pero a setenta y siete millones de sus conciudadanos eso no les importó el día que le apoyaron en las urnas. La pregunta es la misma: ¿queremos lo mismo, en versión local? Poner a esa gente al mando no es ser antisistema, es ser antidemócrata. Eso sí: para sus bolsillos parece que es fantástico; y si no que se lo digan a Abascal, o eso cuentan sus hasta hace poco mejores amigos.