Sánchez avanza que el plan anticrisis movilizará 5.000 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con un retraso de más de dos horas debido a que los ministros de Sumar se negaban a entrar a la reunión si no se incluían medidas de vivienda.

Finalmente, el Gobierno ha optado por aprobar dos reales decretos leyes, uno para temas de vivienda y otro general, que pasa por una "reducción drástica de la fiscalidad energética".

El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10%, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado, unos 20 euros por depósito por coche medio, ha subrayado el presidente.

El plan también baja en un 60% los impuestos de la electricidad, ha detallado Sánchez, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7% y que pagan las eléctricas- y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11% al 0,5%.

Asimismo, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general (21%) al reducido (10%) y limita el precio del butano y del propano.

Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Este plan de 80 medidas que entrará en vigor "mañana mismo" va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de nuestro país, ha detallado el presidente, que ha insistido en que ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos".

España va a ser el país "con el mayor escudo social y político de toda la UE" y sus medidas "estarán vigentes el tiempo necesario", además de que se ampliarán "si la gravedad de la crisis se acentúa".

"El Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria", ha subrayado el presidente.

El conflicto en Oriente Medio "está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, y aunque "nadie sabe" cómo va a evolucionar, si se alarga podría derivar en una "grave crisis", de la que los españoles, ha asegurado, "vamos a salir más fuertes".