El Gobierno aprueba dos decretos e incluye medidas en vivienda tras el plante de los ministros de Sumar

El de este viernes está siendo un Consejo de Ministros inédito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo convocó de manera extraordinaria para aprobar el decreto anticrisis por la guerra de Irán. El arranque de la reunión estaba previsto para las 9.30, pero empezó más de dos horas después ante la negativa de los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, a que diera comienzo. Está prevista la comparecencia de Sánchez tras su finalización de cara a explicar las medidas después de que se haya producido un acuerdo entre ambos socios tras el plante de los ministros de Sumar.

Desde Sumar no habían entrado en el Consejo en un primer momento porque el PSOE se resistía "a introducir alquileres y control de márgenes empresariales en el decreto. Este no puede ser solo un decreto para bajar impuestos", explicaban en el entorno del equipo de Díaz. Finalmente, según confirman a infoLibre esas fuentes, han llegado a un acuerdo para aprobar este viernes dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, pero en el que también se incluyen los márgenes empresariales, y otro específico en materia de vivienda.

Fuentes del ala socialista admiten que el Real Decreto ha llegado a los ministerios a primera hora de este viernes, por lo que apenas ha habido margen para realizar alegaciones y desde Sumar aseguran que se han encontrado con la sorpresa este viernes. Según trasladan fuentes de Sumar a este periódico, es la propia Díaz la que ha negociado directamente con Sánchez para desencallarlo.

Una prórroga de dos años a los contratos de alquiler

Desde Sumar querían que se hiciera efectiva la prórroga de los alquileres. Y es lo que ha pasado, aunque en un decreto separado al económico. "El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", celebra en sus redes sociales el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La medida comienza a ser efectiva este sábado, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los carburantes, la luz y el gas Ver más

"Para esto estamos en el Gobierno. Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente. Siempre", añadía también la vicepresidenta y ministra de Trabajo en la misma red social.

Solo para los contratos que acaben este año, la medida afectaría a unos 600.000 hogares, según las estimaciones del Ministerio de Consumo. Esos contratos, a tenor del alza de los precios, experimentarán subidas muy cuantiosas que quieren evitar para proteger a los inquilinos. Desde el ala socialista alegaban que esa medida no podía estar en el primer decreto porque no cuenta con el consenso del resto de socios parlamentarios que deberán avalarlo el jueves en el Congreso. Ahora, según explican desde Sumar, la "pelota está en el tejado de otros", que deberán justificar el sentido de su voto.

Según trasladan desde el Ejecutivo, el paquete de medidas para evitar que la inflación escale tras el inicio de la guerra en Irán incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21%) al reducido (10%). El Gobierno también quiere reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.