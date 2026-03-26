Disfrutar de la vida

Mundo libresco - Javier Castro Flórez

Newcastle Ediciones. 2025

"El que otros colegas editores hayan escrito libros extraordinarios me permite publicar este mío con la tranquilidad de que el honor de la profesión está a salvo". Así comienza el libro Mundo Libresco, de Javier Castro Flórez, en el que incluye cuatro capítulos —además de un prólogo que no tiene desperdicio—: Textos de presentaciones; Sobre bibliotecas; De todo un poco; En la feria del libro.

Siempre he admirado los textos que escribe Javier —y que cuelga en Facebook—, sus diálogos con Misha, una linda gatita, inteligente y cariñosa, que además de ser compañera de casa y lecho, es su colega en Newcastle ediciones —que acaba de cumplir diez años de vida—. Según palabras del editor principal, entre los dos deciden lo que publican y no publican.

Que escriba sobre el mundo de los libros no es de extrañar, teniendo en cuenta que está rodeado de libros, lee sin parar, tiene una biblioteca en su casa, compra los libros a granel, selecciona con cuidado lo que compra. Y no le importa de qué época sean. Su diálogo con los autores y sus textos es enriquecedor para él y para quienes lo leemos con gusto.

En la sinopsis del libro, se puede leer que su mirada está puesta en cosas aparentemente insignificantes que hacen que el texto esté más cerca de ser el diario de un simple lector entusiasta que el de alguien que tenga algo importante que decir sobre el campo de la edición.

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Son múltiples los intereses literarios de un autor que lee siempre, en todo momento que tiene libre. Incluso en su trabajo tiene que leer. Y es muy interesante descubrir sus aficiones lectoras. Por ejemplo, en la página 150, afirma: Edmun de Waal comienza su precioso libro sobre el coleccionista Moïses de Camondo diciendo que hay una palabra –petricor– para el olor del mundo después de la lluvia. ¿Que no sabéis quiénes son estos señores? Pues investigad, seguro que os resultará muy atractivo. Como lo es la personalidad de Javier, su colección de pequeñas pinturas de paisajes, o de pequeños animales de cerámica.

Es curioso que cada vez que va a una feria del libro, al final del día informa de las ventas. De hecho, el libro termina con la siguiente frase: VENTAS TOTALES EN LA FERIA DEL LIBRO DE CARTAGENA: 313,10. Y si lo he escrito así, con mayúsculas, no es para gritar, es porque así está escrito en un libro de 193 páginas que os recomiendo leer porque es ameno, interesante, bien escrito y, en ocasiones, divertido. Y, sobre todo, como suele decir Javier: tenemos que disfrutar de la vida.

*Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.