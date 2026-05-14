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'¿Por qué la derecha siempre usa los mismos temas en campaña?', por Elena Reinés

  • A pocas horas de que se cierre, la periodista analiza los argumentos del PP en la campaña electoral andaluza

Con la vista puesta en las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo, Elena Reinés analiza, desde el punto de vista de la publicidad y la propaganda, por qué las campañas políticas de derechas siempre utilizan los mismos argumentos: inmigración, seguridad e identidad.

"Son temas perfectos para activar emociones rápidas: miedo, enfado, sensación de amenaza" y sentencia "por eso muchas campañas no te hablan de lo que pasa en la realidad, si no que intentan algo mucho más rentable: que reacciones emocionalmente a ella". No te pierdas Esto no es opinión, es contexto.

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