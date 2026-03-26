El pajarero

La selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan el desarrollo de una especie. Es tal que los pájaros reyezuelos de las islas Shetland al norte de Escocia, con su agudo y veloz canto surgieron hace 10.000 años. Dicen que la evolución los escogió para mejorar sus condiciones de vida, pero no fue así. Uno de ellos terminó siendo “el pajarero de Alcatraz” que buscaba consuelo de su aislamiento en prisión, criando y vendiendo pájaros de su misma clase. De esta forma fue seleccionado naturalmente como una autoridad mundial en reyezuelos supervivientes, entrenados para no cometer nuevos crímenes.

Pachakutic

Pachakutic (pacha: tiempo/espacio; kutic: vuelta, cambio) es un concepto andino que significa 'vuelta del mundo', reflejando los cambios de un nuevo orden por causa de las invasiones de la conquista española. Cuando capturaron y decapitaron al Inka Atahualpa, bautizado como Francisco, último soberano del Tahuantinsuyo, la humanidad se puso de cabeza, no obstante, los incas predijeron que vendría un nuevo cambio del sol de la nueva era. Desde aquel entonces vivimos numerosos ciclos, pero sin retorno del astro rey del nuevo Pachakutic, hasta ahora en que Atahualpa, del quechua "el que transforma el mundo", ha vuelto entre nosotros como un repatriado. Nuestro último príncipe inca se encuentra nuevamente de cabeza. La conquista capitalista también nos ha vendido el sol.

Farera

Siente la pasión como nueva farera en el horizonte de su vida, arde en lo más profundo su conexión íntima con la naturaleza de las aguas y la escasa vegetación. Cada seis horas, sube los 250 escalones del faro, desde allí observa las acuarelas de numerosos amaneceres y puestas de sol, las rocas despertando en diversas formas, como si el crepúsculo agilizara sus procesos geológicos. A la madrugada, el océano traicionero le emite un ruido estremecedor, añora la omnipotente soledad a la que un día se aferró, replegándose feroz en tempestad de olas gigantes que amenazan expulsar su faro de noche negra.

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La farera canta, melodiosa y suave, su canción de amor favorita al interior de una concha de caracol marino, lanzándola con toda su fuerza al mar. El piélago la escucha receloso, iluminando en silencio sus cicatrices de dolor seco en la sal.

A ella las canciones de amor nunca le fallan.

*Patricia Rivas Morales nació en Chile, en 1975. Ha publicado varios libros de microrrelatos, en Chile, España y Argentina, y colaborado en revista tanto europeas como hispanoamericanas: Hija bastarda (Asterión, 2009), Cof Cough (Ceibo 2014), Transacciones (Eutópia 2019), Sustituibles (Amazon 2021), Pájaros de luz (BGR, 2023), Antología Cuepa, regresar en náhuatl (Eos Villa 2024). Y próximamente aparecerá el libro Cuepa (La tinta del silencio, 2026).