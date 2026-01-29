El Senado de EEUU bloquea los nuevos presupuestos y acerca al país al cierre de Gobierno

El Senado de EEUU votó este jueves en contra de un proyecto de presupuesto, en una medida para presionar cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras el asesinato de dos civiles durante el despliegue de agentes de migración en Mineápolis, informa EFE.

Todos los demócratas de la Cámara Alta y siete legisladores republicanos votaron en contra del presupuesto, que necesitaba 60 votos favorables, lo que acerca al país a un cierre parcial del Gobierno federal, que dejaría sin fondos a varias agencias, incluyendo el Pentágono y el Departamento de Salud.

El rechazo al presupuesto llega de forma paralela a una ronda de negociaciones entre los líderes del Senado y la Casa Blanca para pasar un paquete de financiación separado para el DHS, que les permita aprobar reformas a la agencia, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

La votación en el Senado para rechazar el presupuesto llega horas después de que Trump afirmara hoy que está "cerca" de llegar a un acuerdo con los demócratas y que no cree que el Gobierno federal caiga en un nuevo cierre, después del parón récord del año pasado.

"No creo que los demócratas quieran tampoco un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del Gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo", explicó Trump en la reunión de su gabinete que se celebró hoy en la Casa Blanca.

EEUU se enfrenta desde mañana a su segundo cierre gubernamental del segundo mandato de Trump, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.