ERC se une en el Senado a las derechas en la petición de dimisión de Puente: "Esto se ha acabado"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue recibido al grito de "dimisión" por parte de los senadores del Partido Popular antes de arrancar su comparecencia, por lo que era fácil prever qué reclamaría el principal partido de la oposición, mayoritario en la Cámara Alta, al realizar su intervención. El senador Antonio Silván (PP) cumplió con el guion. "Dimita, pero antes pida perdón a las víctimas. Usted ha mentido, ha ocultado datos, ha desacreditado advertencias, no ha estado a la altura del dolor de España", dijo Silván, el último en comparecer. "Mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más", añadió.

Silván se dio por aludido después de que el ministro cargara contra los "bulos" en su primera comparecencia. "La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos que buscan aniquilar la convivencia y minar la confianza en las instituciones", dijo Puente. "El bulo es usted. Debe dimitir", respondió el senador del PP, que también aseguró que Puente se ha centrado "en controlar el relato, pero su relato es un bulo y hoy venimos a exigir verdad", añadió. Un comentario al que respondió el ministro de Transportes nada más subir al atril, al recordar el mensaje de WhatsApp que le envió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, tras la tragedia de la dana. Entonces, el conservador le pidió que "liderara la comunicación".

La portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, también fue en esa dirección y acusó al ministro de esconderse y de eludir su responsabilidad política sobre la tragedia, que se cobró la vida de 45 personas. "La política no va de sobrevivir a tragedias, sino de responder cuando el sistema falla. Un ministro que no asume la responsabilidad no entiende la dimensión de su cargo, no sea tan miserable de querer comprar el silencio de las víctimas. Tiene que dimitir porque su corrupción mata", dijo Gómez, que insistió en que Puente es el "máximo responsable" de lo ocurrido.

Junts y ERC hacen responsable a Puente de la crisis de Rodalies

La petición de dimisión no solo vino por parte de la derecha española, también de la catalana. El senador de Junts, Eduard Pujol, protagonizó una dura intervención en la que pidió la dimisión de Puente, pero la circunscribió directamente a la crisis de Rodalies, que también se ha cobrado otra víctima. "Usted debe dimitir, dimita, esto se ha acabado”, dijo, tras afirmar que Cataluña está "colapsada" por el caos del tren de cercanías, que cada día usan unas 400.000 personas. Pujol aprovechó para cargar también contra el traspaso pactado entre el Gobierno y ERC a una empresa participada por Renfe (50,1%) y la Generalitat (49,9%). Además, Pujol dijo que la alta velocidad es el fracaso de "unos aires de grandeza y una locura colectiva imposibles de sostener en una cultura de dejadez que no sabe cuidar las cosas importantes, ni carreteras, ni trenes, ni nada, una cultura muy española de hacer y no cuidar".

A esta petición se sumó la senadora por ERC, Sara Bailac, que criticó al ministro de Transportes por haber "dimitido de facto de su responsabilidad en Cataluña" y le recriminó que no se haya desplazado a Cataluña en los últimos días. Bailac cargó contra la "mala gestión, las excusas y la falta de empatía" del ministerio y aseguró que "se ha priorizado expandir el AVE a mantenerlo", antes de acabar su comparecencia con que lo que "Cataluña necesita es inversión"

Bildu y Más Madrid cargan contra la derecha por "instrumentalizar" la tragedia

Pero no todo han sido críticas a Puente. El senador de EH Bildu, Josu Estarrona, aseguró que "no es tiempo de especulaciones" sino de "investigar y no repartir culpas". En ese sentido, Estarrona pidió "no instrumentalizar la tragedia y ser carroñero del dolor" y celebró la decisión de Puente de informar "desde el principio". "Valoramos que estuviera donde tenía que estar", señaló.

La senadora por Geroa Bai, Uxue Barkos, también criticó a quienes reclaman la dimisión del ministro Puente antes de pedir que se esclarezca lo ocurrido: "Me resulta nauseabundo ver qué hay quien se da por satisfecho por apuntalar una sola responsabilidad política y directamente pedir una dimisión, sin al parecer interesarle la investigación en torno a lo ocurrido, sino el tiempo básico de un duelo por las víctimas", lamentó.

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, criticó al PP por "sentenciar" a Puente antes de saber qué ha ocurrido. "Está sentenciado antes de juicio, no le quieren bien", ironizó. Y prosiguió: "Lo último que quieren saber son las causas del accidente, ya determinaron que el culpable es el ministro Puente, al que tienen muchas ganas". Antonelli terminó su intervención con una pregunta al ministro: "¿Cree usted que pudo haber hecho más en la gestión de la tragedia, haber puesto más medios para evitarla?", dijo.