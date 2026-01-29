IU y Podemos concurrirán por separado en Castilla y León

Izquierda Unida y Podemos no concurrirán en coalición a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo tras no llegar a un acuerdo este miércoles y dar por finalizadas las conversaciones que han mantenido desde la pasada semana.

Las negociaciones, encabezadas por el coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, y el procurador autonómico y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se han roto a última hora de este miércoles, tras una tarde de conversaciones, han confirmado a EFE fuentes de ambas formaciones.

Entre otras discrepancias, el punto de desencuentro ha estado fundamentalmente en determinar qué partido situaba a uno de sus representantes en primer puesto de la lista por la provincia de Valladolid, en la que hay más opciones de obtener un escaño porque se eligen quince procuradores.

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha reconocido a través de sus redes sociales que le "apena mucho" que Izquierda Unida comunique a dos días de culminar el plazo que no habrá coalición con Podemos, ya que en su opinión lo que esperan los electores de izquierdas es una unión para "defender la justicia social y el feminismo", entre otros principios.

Sobre la discrepancia sobre los puestos de salida, Llamas ha criticado el "triste deseo personal de sillón" que observa en IU y ha asegurado que él acepta no liderar la lista por Valladolid, pero a la vez ha defendido que sea una mujer de su formación la que ocupe ese primer puesto.

De este modo, IU optará por mantener sin cambios el acuerdo de coalición al que llegaron hace semanas con Sumar y Verdes, que implica que el actual coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, sea el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y el cabeza de lista por Valladolid.

Tras semanas de contactos y con IU anunciando hace semanas este acuerdo de coalición con Sumar y Verdes, abierto a una incorporación de Podemos si prosperaban las conversaciones, fue la pasada semana ambas partes retomaron los contactos para buscar un acuerdo de última hora, que finalmente se ha visto frustrado. Durante el fin de semana se emplazaron a una reunión el lunes pasado, que finalmente no se pudo celebrar, mientras que los contactos han seguido en la jornada del martes y este miércoles.