Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura, según informa EFE.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia.