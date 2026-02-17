El Congreso rechaza la propuesta de Vox para prohibir el burka

El pleno del Congreso ha rechazado este martes la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público, tras un debate en el que los portavoces de los grupos han reconocido sus reticencias al uso de estas prendas, informa EFE.

La votación para la toma en consideración de la iniciativa ha sido rechazada con 177 votos en contra -de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís-, frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se han sumado el PP y UPN. Ha habido una abstención.

El PP había mostrado su voluntad de votar a favor de la proposición de ley de Vox, mientras que JxCat registraba este martes su propio proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.

Durante el debate, la diputada de Vox Blanca Armario ha definido el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa".

"No es intolerancia, sino cuidado de aquello que durante siglos nos ha costado mucho construir", ha asegurado Armario, quien ha acusado a la izquierda de "acelerar el borrado" de la identidad nacional y a los populares de "apoyar" al PSOE en ese camino.

El PP ha considerado que el texto es "imperfecto", pero ha criticado la postura de la izquierda por "indefendible". "Son mujeres en cárceles de tela", ha subrayado Ester Muñoz.

"El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", ha afirmado la diputada popular.

Para el PNV, las sanciones que propone Vox son "desproporcionadas" y "discriminatorias", dado que solo afectan a prendas islámicas, y el texto registrado "exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad".

"Creemos que deberíamos poder debatir sobre la regulación en espacios públicos de prendas que cubran completamente el rostro", ha subrayado el diputado vasco Mikel Legarda, cuyo partido ha propuesto la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso para analizar el tema con expertos, "sin argumentos xenófobos" y basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

JxCat también ha registrado este martes su propio proyecto de ley: "Ni burka, ni Vox. Ni velo integral, ni la extrema derecha. Tampoco miedo, tampoco complejos", ha aseverado la diputada catalana Miriam Nogueras, quien ha reivindicado una norma hecha a la "catalana", basada en la "centralidad".

Desde el PSOE, Andrea Fernández ha reconocido que indumentarias como el burka o el nicab "parten de lógicas machistas" y se ha abierto a mantener un debate "serio y riguroso" sobre el tema. "No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas", ha puntualizado.

Sin embargo, la diputada socialista ha advertido a Vox de que esta premisa "no abre la puerta al racismo, la xenofobia y el supremacismo", y ha reivindicado la "tolerancia como valor moral".

"Mezclar delincuencia con islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí tiene mucho que ver con su xenofobia, con la polarización que pretenden trasladar a la sociedad española", ha subrayado Fernández, quien ha criticado el "populismo" de los de Santiago Abascal.

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera ha criticado tanto el discurso de Vox como el de JxCat, pese a que ha reconocido que a su formación tampoco le gustan ni el burka ni el nicab.

Vox fuerza el debate sobre el burka y el PP asume el coste de una tesis que choca con la Constitución Ver más

"Quienes niegan la violencia machista no pueden venir a dar lecciones sobre la dignidad o seguridad de las mujeres", ha resaltado Esther Gil de Reboleño, de Sumar, quien ha expresado que el uso del burka es un fenómeno minoritario en España y ha instado a Vox a proteger a las mujeres musulmanas apoyando la regularización de migrantes.

El Congreso también ha rechazado este martes una proposición de ley sobre la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas, impulsada por el PSOE, que proponía modificar la legislación para que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas públicas tenga en cuenta la juventud como indicador de evaluación.

La iniciativa se ha rechazado por 172 votos a favor y 174 en contra.