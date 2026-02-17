Junts no apoya la prohibición del burka que propone Vox y presentará su propia propuesta

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, según recoge EFE. Por ello, la formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

“Ni burka, ni VOX. Junts per Catalunya registra un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Una ley rigurosa y que sí cumple los estándares europeos”, explican en el documento.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

Vox se abre a apoyar la propuesta de Junts para prohibir el burka si es "igual" a la suya

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que votarán a favor del proyecto de ley de Junts para prohibir el burka si es "igual" al que han presentado ellos mismos en el Congreso de los Diputados y que Junts rechaza. Después de que Junts haya anunciado que no votarán en el Congreso de los Diputados la propuesta de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos para presentar una propia, Garriga ha abierto la puerta a apoyarla.

"Si la propuesta es literal, igual a la de Vox, la votaremos a favor porque hemos venido a mejorar la vida de la gente. Y si sólo incluye el nicab haremos enmiendas para que incorpore el burka", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Para Garriga, es "evidente" que Junts no quiere apoyar una propuesta de Vox por tacharlos de "fascistas y homófobos, las cuatro tonterías que nadie se cree pero que rentan mucho a ciertos partidos".