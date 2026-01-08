El Senado de EEUU da un revés a Trump bloqueando nuevas acciones militares en Venezuela

El Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una resolución que prohíbe ejecutar nuevas operaciones militares en Venezuela sin la aceptación previa del Congreso, según informa EFE.

Con 52 votos a favor y 47 en contra, la Cámara Alta ha aprobado esta medida, conocida como Resolución sobre Poderes de Guerra. Dos legisladores habían propuesto esta resolución tras el ataque estadounidense al país caribeño del pasado sábado, del que no se solicitó autorización previa al legislativo, a pesar de que es preceptivo.

La medida, que solo necesitaba la mayoría simple de la cámara -51 senadores-, había sido impulsada por el republicano Rand Paul y el demócrata Tim Kaine. La formación demócrata apoyó en bloque la medida, que también contó con los votos a favor de los senadores republicanos Todd Young, Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Josh Hawley.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Donald Trump, que la vetaría con toda seguridad.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios. La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela. Por su parte, el congresista por Massachusets Jim McGovern celebró la decisión del Senado, pero instó al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a someter la resolución a votación también en esta Cámara.

Ante el escepticismo sobre que eso ocurra, congresistas demócratas, encabezados por McGovern, presentaron este jueves una nueva resolución conjunta similar a la recién aprobada por el Senado que prevén votar en la Cámara Baja el próximo 22 de enero, según informaron este jueves en una rueda de prensa. El demócrata consideró que la operación en Venezuela no trata de democracia o de derechos humanos, sino simplemente de los intereses de Trump sobre el petróleo del país suramericano. "Algo que he llegado a comprender es que es fácil entrar en guerras, pero es increíblemente difícil salir de ellas", aseguró. "Esto trata del petróleo. Se trata de enriquecer a los directivos de las grandes compañías petroleras a expensas del pueblo de Venezuela", aseveró.

Por su parte, el miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Joaquín Castro, hizo hincapié en la importancia de aprobar este tipo de resoluciones en relación al interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, Cuba y otras regiones: "Las decisiones que un país puede tomar sobre ir a la guerra no se harán sin la voz y la autoridad del Congreso", agregó. Castro también criticó la utilización de fondos para la operación militar en Venezuela cuando, consideró, muchos estadounidenses sufren por la falta de fondos federales para subsidiar seguros de salud. "Esta una guerra que la gente estadounidense no pidió y que no puede afrontar", dijo el demócrata.