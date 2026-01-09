La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero por una querella de Hazte Oír que el PP jalea

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procede a incoar diligencias y dar traslado al fiscal al observar en la querella contra Zapatero "características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ante esa circunstancia, acuerda pedir a la Fiscalía que emita un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir las correspondientes diligencias que procedan. El juez Antonio Piña es

La asociación Hazte Oír defiende en su querella que la competencia es de la Audiencia Nacional, de conformidad con el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "al tratarse de delitos de tráfico de drogas cometidos por bandas o grupos organizados que producen efectos en España, así como blanqueo de capitales que producen grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional; e igualmente por cuanto el querellado es ciudadano español y presuntamente cometió los hechos en el extranjero".

Tras enumerar los graves cargos que le imputa a Maduro la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, adonde fue conducido el pasado lunes tras ser capturado el 3 de enero en Caracas en una operación militar estadounidense, la querella destaca que, como presunto integrante del llamado Cártel de los Soles, el exmandatario venezolano se dedicó a financiar actividades criminales, garantizar rutas seguras para la droga y obtener beneficios económicos multimillonarios.

Unos beneficios que, según las investigaciones de la DEA, añade la asociación, "habrían sido blanqueados a través de sistemas financieros internacionales, sociedades interpuestas y testaferros, lo que podría afectar a entidades financieras europeas, lo que justificaría la competencia de la jurisdicción española, con independencia de la participación, en tal organización criminal, de ciudadanos españoles".

A esto se suma, según la querella, de 26 páginas, que Zapatero, de nacionalidad española, "ha estado integrado en dicha organización, de manera directa o indirecta".

"La relación prolongada, directa y privilegiada del querellado con el principal responsable de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, su acceso personal a la cúspide del poder venezolano, su intervención activa en operaciones económicas de alto riesgo financiero y su presencia constante como figura legitimadora del régimen configuran un entramado relacional de extraordinaria gravedad penal", señala la querella.

Unas circunstancias que para la asociación permiten "afirmar la existencia de indicios racionales suficientes de una posible actuación consciente y voluntaria al servicio de la continuidad, la protección y la operatividad de una estructura criminal de carácter estatal".

También cita la "cercanía personal relevante con miembros clave de la estructura de poder venezolana" como Delcy Rodríguez, recién nombrada presidenta interina de Venezuela tras el secuestro de Maduro, y adjunta el pantallazo de una conversación de WhatsApp entre Zapatero y el exministro José Luis Ábalos en la que el expresidente asegura que la mandataria venezolana es su "amiga".

Por todo ello, Hazte Oír considera que Zapatero se convirtió en colaborador necesario de las actividades de Maduro y su gobierno, "incluidas las delictivas perseguidas penalmente por las autoridades y tribunales norteamericanos".

La querella llega a apuntar también a que Zapatero habría recibido una mina de oro del régimen de Maduro, y cita como prueba una entrevista de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, en 2020, afirmación que habría confirmado el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, 'El pollo Carvajal', que fue extraditado a Estados Unidos desde España.

El PP pide explicaciones urgentes a Zapatero

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido de inmediato al expresidente explicaciones y ha remarcado que es "más fácil" que aclare sus "negocios" con el país latinoamericano "voluntariamente" que "en un juzgado". El dirigente popular ha remarcado que llevan "mucho tiempo escuchando los vínculos y los negocios de Zapatero con Venezuela".

"Si anda como un pato, se mueve como un pato, canta como un pato y vuela como un pato, lo más normal es que sea un pato", ha dicho Elías Bendodo.

Las informaciones y rumores lanzados sobre las presuntas conexiones del expresidente Zapatero con el régimen de Maduro vienen propagándose desde hace años. Ninguna se ha confirmado hasta el momento. Sí es conocida la labor de intermediación que ha ejercido Zapatero entre la oposición venezolana y el Gobierno de Maduro, que ha dado como fruto la liberación de más de doscientos presos políticos en los últimos años. De hecho, esa labor ha sido destacada y agradecida por las dos partes de forma reiterada. Este mismo viernes, portavoces del Ejecutivo de Caracas han expresado su agradecimiento al papel de Zapatero o del presidente brasileño Lula da Silva en la puesta en libertad el jueves de presos políticos venezolanos y españoles.

Desde el entorno de Zapatero se ha trasladado a infoLibre la “indignación” ante los constantes ataques e “infamias” del PP y de Vox sobre su actividad como expresidente y se destaca que las negociaciones para la liberación de presos políticos “son un trabajo de años”, a petición de las dos partes.

Fuentes del sector progresista del Consejo del Poder Judicial reconocen que es “sorprendente” la admisión a trámite con cierta frecuencia de denuncias basadas en recortes de prensa sin la aportación de prueba alguna por parte de organizaciones satélites de la extrema derecha. Y ello a pesar de que el Supremo ha rechazado 85 querellas contra Pedro Sánchez desde que este llegó a la Moncloa en 2018.