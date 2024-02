09:10 h

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que el debate nacional no ha tenido "incidencia" en los resultados de las elecciones porque "no ha habido un trasvase de votos del PSOE al PP". La también número dos del PSOE ha asegurado que Alfonso Rueda adelantó las elecciones para "no darle tiempo al candidato socialista, a Besteiro".

"Pontón ha hecho su campaña teniendo en cuenta que ha estado ocho años en la oposición. Muchos votos del BNG son votos prestados del PSOE, que volverá", ha afirmado Montero que ha pedido tiempo para Besteiro. "Queda por delante un trabajo duro, no son unos resultados que a nosotros nos gusten", ha asegurado la vicepresidenta que ha apuntado que los socialistas aspiran a "obtener una mayor confianza". "Las siglas del PSOE vertebran España", ha defendido la también ministra de Hacienda.

Sobre la amnistía, Montero ha reconocido que el Gobierno espera "llegar a un acuerdo". Y, con respecto a los presupuestos, la vicepresidenta ha defendido que están trabajando "con todos los grupos políticos para llegar a acuerdo sobre los presupuestos": "Este es un trabajo silencioso pero muy intenso y te da una perspectiva global de lo que quiere cada grupo".