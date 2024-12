El juzgado cita a declarar en enero al portavoz municipal de Vox en València por un posible delito de odio

El juzgado ha citado a declarar como investigado al segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, por un posible delito de odio por unos comentarios que según denunció el PSPV eran de índole racista, han confirmado a EFE fuentes conocedoras del caso. Según adelanta eldiario.es este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 7 de València le ha citado el próximo 16 de enero, a las 10 horas, tras haber admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito.

Tras conocer la decisión del juzgado, el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha indicado en su cuenta oficial de la red social X que "no se podía permitir que hubiera un teniente alcalde difundiendo bulos racistas". "Y no lo hicimos. Por eso, denunciamos y el portavoz de Vox hoy está imputado. Lo que no tiene justificación es qué hace aún en el gobierno de (la alcaldesa de València, María José) Catalá", ha añadido.

En sus declaraciones, Badenas atribuyó a un migrante la autoría de un crimen sucedido en el puente de Astilleros que realmente cometió un ciudadano español para quien se decretó el ingreso en prisión.

El concejal de Vox -socio de gobierno del PP en el consistorio-, en declaraciones a los periodistas el día después del suceso, "vinculó falsamente" el asesinato con los ciudadanos inmigrantes y afirmó que el fallecimiento del hombre "seguramente" no se habría producido "si su presunto asesino no hubiera entrado en España".

Según recogía la denuncia del PSPV que ha dado lugar a este proceso, Badenas afirmó asimismo: "La vida de los valencianos es lo que tenemos que proteger". El grupo municipal socialista consideró que estas afirmaciones eran "xenófobas" y suponían un "desprecio a la protección de los derechos de las personas migrantes que residen en nuestro país".