Los mensajes de odio LGTBI crecen un 130% en redes sociales

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha afirmado este martes que los mensajes de odio contra el colectivo han crecido más de un 130% en redes sociales, mientras que se reducen los de apoyo, informa EFE.

En una comparecencia en el Congreso en la Comisión de Igualdad, Iglesias ha precisado que la mayoría de los mensajes de odio en redes van dirigidos al colectivo LGTBI+, "históricamente discriminado", pero también a mujeres y personas migrantes.

"No se puede permitir que en lugar de controlar esta violencia digital, se premie a quien interacciona con ella", ha señalado la presidenta de la FELBTBI+, que ha lamentado que estos discursos no solo se magnifican en las redes, también se legitimen desde las tribunas.

Este odio, ha dicho, "alimenta los prejuicios y da pie a la violencia que diariamente sufren las personas LGTBI+, al acoso y a la discriminación". Y es que, una de cada diez personas LGTBI+ ha sido agredida física o sexualmente en los últimos cinco años en España, y tres de cada diez ha sufrido acoso y discriminación.

Solo uno de cada diez denuncia

En opinión de Iglesias, "estos actos de odio son solo la punta del iceberg, el final amargo de un relato que construye una imagen de los grupos vulnerables asociada a la delincuencia y que hacen bullir el caldo de cultivo perfecto para actos discriminatorios".

La portavoz de la Federación ha lamentado que las víctimas no denuncian y eso se debe a la "peligrosa normalización" de la violencia que sufre el colectivo: solo uno de cada diez denuncia incidentes de odio. Y no denuncian porque creen que "no servirá de nada", lo que es un reflejo en la falta de confianza en la vía policial y judicial, ha dicho.

Tras comparecencia, la diputada de Sumar Esther Gil ha pedido un pacto de Estado contra los discursos de odio buscando herramientas efectivas para erradicar la LGTBIfobia mientras la diputada de ERC Etna Estrems ha acusado a la extrema de derecha de desinformar con bulos y amplificar el problema.

Desde Vox, el diputado Manuel Mariscal ha afirmado que la violencia que sufren los homosexuales tiene "una causa política" y ha señalado a los partidos "que promocionan la inmigración islámica, especialmente el PSOE y el Gobierno". Y ha insistido en que para acabar con los discursos de odio hay que "dejar de traer a personas de países islámicos que tanto menosprecian a los homosexuales, por el hecho de serlo".

El abogado de Puigdemont también comparece en la Comisión

Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha aprovechado su comparecencia en la misma Comisión, tras la intervención de la presidenta de la FELGTBI+, para denunciar los discursos de odio "hacia determinadas personas por su ideología" si bien en este caso se ha referido "a los independentistas catalanes".

En su intervención, a petición de Junts, Boye ha señalado las campañas de estigmatización hacia el movimiento independentista catalán, el entorno que le apoya y sus familias, con desprotección institucional incluso a los menores de edad.

Más allá del 'caso Samuel': los tribunales no se ponen de acuerdo a la hora de juzgar delitos homófobos Ver más

Tras su discurso, la diputada de Sumar Engracia Rivera ha afirmado que su grupo "no va a participar en que se utilice la comisión para desviar la atención de los discursos de odio que sufren colectivos vulnerables o marginados" por su origen étnico, su religión, discapacidad, orientación sexual, género o cualquier otra condición.

"No deben de ponerse en el mismo plano los discursos ofensivos que pueda sufrir su representado con los que padecen los menores no acompañados, las personas LGTBI+ o el pueblo gitano", ha zanjado la diputada de Sumar.

"¿Qué hace aquí, señor Boye? ¿cuáles son su méritos para comparecer?", ha dicho la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada popular ha acusado al compareciente de "colaborar con una máquina de odio (en referencia a ETA)", le ha acusado de trabajar contra la democracia española, "de complicidad con el responsable máximo del golpe de Estado del 1 de octubre de 2017" y de promover el "infame delirio separatista sobre la masacre de las Ramblas"