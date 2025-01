Sánchez lanza un paquete de medidas sin precedentes para aumentar la vivienda protegida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un paquete con doce medidas sin precedentes con las que se quiere aumentar el parque público de vivienda protegida y frenar el mercado especulativo a través de iniciativas como la transferencia de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo a la nueva empresa pública, además de mecanismos legales para que la titularidad pública de los hogares que se construyan sea de manera indefinida.

Sánchez avanzó estas medidas durante el acto 'Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar', en el que informó de que se va a poner en marcha un PERTE sobre vivienda y se creará un sistema de garantías públicas que protegerá a inquilinos y propietarios, a la vez que se lanzará un programa de rehabilitación de casas vacías para alquiler asequible.

El plan de medidas del Gobierno también incluye, añadió el presidente, la exención fiscal del cien por cien del IPRF para propietarios que alquilen viviendas con el índice de referencia sin que sean zonas tensionadas. "Sobran Airbnbs, faltan viviendas", señaló el presidente del Gobierno, que remarcó que se llevará al Congreso una reforma fiscal para que las plataformas de alquiler tributen "como un negocio" (ahora pagan menos impuestos que los hoteles).

Frenar la especulación

El paquete contempla un cambio del régimen de ventajas fiscales de las socimis (con condiciones para promocionar la vivienda en alquiler asequible) y la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios no residentes, algo inédito en España pero que se hace en otros países como Dinamarca. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en el país cuando adquieran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.

Sánchez prometió en el acto, al que acudió la plana mayor del Gobierno pero ningún miembro de Sumar, el endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y la creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.

Además, el Ejecutivo acordará un nuevo plan estatal de vivienda para su entrada en vigor en 2026, a la vez que se aumentarán los programas de ayuda hoy vigentes, prestando una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas. El Ministerio de Vivienda tratará de recomponer además la mayoría para sacar adelante la reforma de la ley del suelo, que tuvo que retirar por la falta de apoyos del PP y de Sumar.

Respecto a la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible, el presidente explicó que asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Este sistema ya se ha implementado con éxito en Francia.

"No repetir los errores del pasado"

El presidente marcó de nuevo la vivienda como el gran problema a resolver: "Esta es la política del Gobierno de coalición progresista. Una política que se niega a repetir los errores del pasado y a volver a dejar el mercado inmobiliario en manos de la especulación. Una política que apuesta por la participación del Estado, por la colaboración público-privada, por la innovación, y por una regulación justa que ponga límites a los pisos turísticos y a los abusos de los fondos y los grandes tenedores".

Estas medidas "concretas y solventes", prosiguió el jefe del Ejecutivo ya han funcionado en otros países y "no enfrentan a propietarios con inquilinos". Los grandes fines que persigue son ampliar el parque de vivienda pública, aumentar el número de pisos que hay en alquiler a precio asequible, combatir los abusos de la especulación, limitar la expansión de los pisos turísticos y ayudar a los jóvenes y los colectivos más vulnerables a acceder a una vivienda digna.

El presidente añadió en su discurso: "Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Hay que ser sinceros". Para el jefe del Ejecutivo, "no es suficiente" porque la situación es "crítica". Por eso, calificó este paquete de doce medidas como un paso "coherente, decidido y firme".

Sánchez lamentó que con el PP no hubo política estatal de vivienda, acusando al anterior Ejecutivo de "mirar hacia otro lado y desregular", además de frenarse la construcción de casas protegidas. A la vez, lamentó que la actual dirección del Partido Popular quiere volver a la política "nefasta de la burbuja y del pinchazo, para que luego venga papá Estado y pague los platos rotos con los impuestos de la clase media y trabajadora".