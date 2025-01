Feijóo presenta sus propuestas de vivienda acusando a Sánchez de "imitar a Maduro"

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4 % el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) a jóvenes para la adquisición de vivienda habitual, en un compromiso adoptado por los líderes populares dentro de la Declaración de Asturias, alcanzada en un retiro a puerta cerrada junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según informa EFE.

El líder de la oposición ha anunciado en un acto público en Oviedo esta medida, que forma parte de un decálogo de políticas en materia de vivienda, en la que el PP apuesta por una nueva Ley del Suelo, derogar la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que consideran intervencionista, y por una política de rebajas fiscales, más suelo disponible para construir e incentivos al alquiler de vivienda, entre otras.

"Con un enorme esfuerzo y una enorme generosidad de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 % al 4 % para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública", ha anunciado sobre una medida que tendrá impacto en las arcas de las autonomías.

En un escenario con el lema "Política que sirve", Feijóo ha indicado durante su discurso que la medida está dirigida a "jóvenes de menos 40 años", si bien el documento de la declaración solo menciona a "jóvenes" sin especificar la edad. Cada autonomía determinará los límites máximos, de precio de la vivienda o de renta, para aplicar esta medida.

El documento firmado por los líderes territoriales del PP recoge también una rebaja, cuya cuantía no se especifica, en el impuesto de transmisión de viviendas con protección pública.

Entre las medidas pactadas figuran rebajas de impuestos, simplificación de la burocracia, la movilización de suelo público, el fomento de la construcción de viviendas de protección o garantizar la disponibilidad de alquileres asequibles a "un 30% por debajo del precio de mercado", así como la ya anunciada extensión hasta los 40 años de las líneas públicas de avales para la firma de hipotecas, entre otras.

La apuesta del PP es además ofrecer seguros de impago de renta y multirriesgo, así como otorgar ayudas para adecuar las viviendas, para aquellos propietarios que pongan viviendas desocupadas en alquiler.

Feijóo ha sacado pecho del tiempo dedicado por parte de su partido para abordar la "situación crítica" de la vivienda en España que opone a la labor del Gobierno, que según ha dicho se preocupa solo de sí mismo y no de lo que es de "todos".

El PP focaliza su política de vivienda dentro de un colectivo diana constituido por familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, así como municipios en riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales.

"España vive una situación crítica. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa. Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y lo saben los promotores, que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas. Y si no hay más viviendas, no bajarán los precios de las viviendas", ha recalcado Feijóo.

Acusa a Sánchez de imitar a Maduro y cambiar ley para que no juzguen a su familia

El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de "imitar" al líder chavista venezolano Nicolás Maduro, al que ha calificado de "dictador", y de cambiar la ley para que no juzguen a su familia.

El líder de la oposición ha argumentado que la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso para, entre otras cosas, impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, se traduce en realidad en "indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país".

Para Feijóo "la idea de impedir que la Justicia investigue a la familia del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas". Además, se ha comprometido a combatir cualquier quiebra del Estado de derecho.

También ha cuestionado la posición adoptada por el Gobierno ante las denuncias de fraude electoral en Venezuela y ha apuntado que la España de Sánchez "ha sido un freno" y no "un motor contra la tiranía" de Nicolás Maduro y que "no solo no la combate, sino que hasta la imita" con la proposición de ley sobre Justicia.

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber elegido "la tibieza ante el régimen de Venezuela en el momento culmen de la represión" y ha agregado: "Allá Sánchez si quiere pasar a la historia como el último puntal europeo de Maduro".

El PP pide que el Gobierno asuma la acogida de los menores no acompañados

El líder del PP y los presidentes autonómicos de su partido han pedido que el Gobierno central "asuma la atención y financiación directa de los migrantes menores no acompañados" en la actual "situación crítica", por la saturación de los recursos centros y la magnitud de la emergencia en Islas Canarias y Ceuta.

El PP recuerda que su posición es la recogida en el acuerdo que Feijóo suscribió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y que entre otras medidas reclama que el Ejecutivo asuma la financiación de la acogida cuando las plazas autonómicas para la atención de menores estén llenas al 100 % y también la gestión cuando superen el 150 %.

Sostiene que "en coherencia con dicho documento y dada la saturación en las comunidades", que consideran consecuencia del "fracaso" del Gobierno, exigen que "el Ejecutivo central asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados en estas situaciones críticas".

"El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas", ha exclamado Feijóo durante el acto público en Oviedo en el que ha dado a conocer el contenido de la Declaración de Asturias.

Además, ha defendido que el Ejecutivo no solo debe asumir "la tutela directa de aquellos menores que ya no caben en los centros de menores" autonómicos, sino también asumir su responsabilidad estructural y "sellar las fronteras" para acabar con el negocio de redes criminales que trafican con personas.