10:10 h

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es "absolutamente pesimista" respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander.

Torres se ha expresado de esta forma en TVE, donde varios presidentes autonómicos han manifestado también en diferentes entrevistas su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en esta cumbre autonómica.

Entre ellos, el presidente andaluz, Juanma Moreno, que a pesar de asegurar que acude a esta cita "con ánimo constructivo y positivo", ha asegurado que, "atendiendo a la poca información" que se les ha hecho llegar, no tiene "unas expectativas muy altas".

Moreno ha señalado al respecto que "se habla de una declaración institucional", pero que ni tienen conocimiento, ni saben "de qué va", ni se ha consensuado, y ha llegado a decir que el Gobierno ha convocado la Conferencia "un poco para cubrir el expediente".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que llega a la Conferencia de Presidentes "con la mejor disposición" para llegar a acuerdos, pero también se ha mostrado "escéptico" porque "no hay ni un papel encima de la mesa". "Se me antoja muy complicado. No ha habido una mínima preparación", ha abundado. Ha resaltado que le interesa el acuerdo porque, de todas, su región "es la más perjudicada".