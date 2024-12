El PSOE teme que el discurso de Mazón de que 'todos son iguales' alimente la desafección política

La gestión de la dana en la Comunitat Valenciana ha provocado un cambio en el tablero político. En pleno proceso de reconstrucción, en los últimos días se están publicando ya encuestas electorales en esta autonomía que evidencian la bajada importante del PP, aunque seguiría siendo la fuerza principal, con dos bloques muy empatados y con Vox y Compromís como principales beneficiarios en los sondeos.

Los partidos estudian con minuciosidad estos días los datos que reflejan esos sondeos. Pero en el Gobierno y en el PSOE, según trasladan fuentes socialistas, miran con especial preocupación los grados de desencanto político que señalan estos estudios y tachan de “peligroso” el discurso que hace el presidente valenciano, Carlos Mazón, del ‘todos somos iguales’ y del reparto del mismo nivel de responsabilidad entre las distintas administraciones.

En el estudio realizado por 40dB para El País y la Cadena Ser se recoge que más de la mitad de la población española y casi el 60% de la valenciana afirma haber perdido la confianza en las instituciones a raíz de lo ocurrido. Los encuestados opinan que fueron precisamente los ciudadanos y los voluntarios los que actuaron con mayor eficacia, con un porcentaje del 91% de apoyo. Después se sitúan la Unidad Militar de Emergencias, con un 65,8%.

En cambio, en el extremo opuesto, según incluye el barómetro, se encuentra la Generalitat Valenciana, que es apuntada como la institución más ineficaz, ya que el 87,3% tacha la actuación de nada o poco eficaz. Luego está el PP a nivel nacional, con un 79%. Pero el Gobierno central no sale tampoco bien parado, habiendo sido también ineficaz para el 76,9% de los valencianos y el 75,3% de la población general. Cuando se pregunta por los líderes, ninguno logra superar en buen hacer a las malas puntuaciones. Los que salen mejor parados son Felipe VI y el titular de Transportes, Óscar Puente. Las peores notas: Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo. En medio están Pedro Sánchez y Teresa Ribera.

El reflejo de las encuestas

¿Y cómo se traduce electoralmente? En la mayoría de sondeos hechos públicos en los últimos días se evidencia que el PP cae pero sigue siendo la fuerza más votada, mientras que el PSOE se mantiene como segunda fuerza pudiendo ganar apoyos. Pero sobre todo destaca que Vox y Compromís subirían en porcentaje de voto, con la posibilidad de que los de Santiago Abascal dieran el sorpaso a los de Joan Baldoví en Les Corts.

La radiografía de 40 dB es la siguiente: PP (30,2%), PSOE (29,3%), Vox (16,4%) y Compromís (14,7%). La encuesta de Sigma Dos para El Mundo publicada el día daba esta fotografía: PP (25,4%), PSOE (24,6%), Compromís (21,4%) y Vox (17,2%). Además, refleja que más del 65% de los valencianos cree que Mazón debe dimitir al frente de la Presidencia de la Generalitat.

Entre miembros del Gobierno durante estas semanas se ha mostrado la preocupación por el mensaje de “sólo el pueblo salva al pueblo” y esa idea azuzada especialmente por la ultraderecha del "Estado fallido". Por eso, creen esencial el discurso de que el “Estado somos todos” y que es vital para poder hacer frente a la nueva etapa. Integrantes del Ejecutivo y de los partidos de la coalición creen que resulta clave que salga bien el plan de reconstrucción y que los ciudadanos vean cómo es la administración la que puede articular las ayudas frente a los mensajes que se escuchan desde órbitas ultras.

Foco en el discurso de Mazón

Pero también ponen el foco, como señala un miembro del Gobierno, en el “peligro” del discurso que está haciendo Carlos Mazón repartiendo por igual las responsabilidades en la gestión de la dana. Especialmente ahora hay indignación con la continua proclama que lleva del también presidente del PP valenciano contra La Moncloa de que las ayudas se tienen que devolver y que llevan “intereses”.

Feijóo reconoce que Mazón se equivocó y vincula su continuidad a la decisión de Génova Ver más

La propia delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha puesto voz contra el mensaje de Mazón: “A interés cero. No confundan, no confundan, porque lo único que consiguen con eso es que la gente no pida las ayudas a las que tiene derecho. Hay que explicarlo para que la gente lo entienda, para que no atienda a las fake news y a los engaños. Por primera vez se van a dar anticipos de las ayudas, algo que no se había hecho hasta ahora por parte del Consorcio de Seguros de forma sistemática”. “¡Basta ya de bulos, por favor!”, escribió también en la red social X.

Una crítica contra Mazón que también ha hecho estas semanas la ministra de Ciencia y líder de PSPV, Diana Morant, quien ha subrayado: "El Gobierno de España ha aprobado ayudas por 16.600 millones de euros, frente a los 400 de la Generalitat, es decir, que el Gobierno multiplica por 40 las ayudas que ha puesto sobre la mesa el Consell". "No queda otra salida que el señor Mazón se vaya a su casa, es un clamor popular", indicó también este sábado ante el Comité Nacional de los socialistas valencianos. El PSPV sigue sin ver, en cambio, la posibilidad de presentar una moción de censura contra el popular, como le empujan en Compromís, al “no dar los números”. Entienden dirigentes del partido que esta imagen podría beneficiar a Mazón y, además, reforzaría el papel de Vox como sustento de los populares.

Otra de las grandes reflexiones dentro del PSOE en este momento de reconstrucción de la dana es el fenómeno que se ha vivido con los bulos y las fake news y su afectación en el electorado más joven. Algunos dirigentes confiesan en privado que el papel negativo de este tipo de contenido en redes ha sido mucho peor que durante la pandemia del covid en 2020. Un fenómeno unido a la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos y a la subida de Vox en los sondeos desde que rompiera con el PP en los gobiernos autonómicos, incitando todavía más su lado populista contra el Gobierno.