El informe de la UCO sitúa a Cerdán como el hombre de Acciona en la trama de corrupción del 'caso Koldo'

La conversación es del 9 de abril de 2019. En ella, Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, discute con este sobre a quién adjudicar 14 contratos de obra pública. Koldo que, según el informe de la UCO de este 5 de junio trataba de amañar presuntamente contratos a favor de Acciona, se refiere a cinco de ellos.

Koldo: Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una Acciona, otra Sacyr y me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial, ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?

Ábalos: Habla con Santos, ¿eh?

Koldo: No, si ya he hablado con él.

El conocimiento previo de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, era fundamental a la hora de decidir a quién se adjudicaban determinados contratos del Ministerio de Transportes, según el informe de la UCO sobre el que este jueves ha levantado el secreto de sumario el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

“Resulta relevante el hecho de que las licitaciones no fueran únicamente determinadas por Koldo y Ábalos, sino que requiriesen de un conocimiento previo de Santos [Cerdán]”, sostienen los agentes en el documento policial. “Ciertas licitaciones eran marcadas por la dirección del Ministerio de Transportes bajo el presunto conocimiento de Santos, quien no formaba parte del ministerio, ni siquiera del Ejecutivo”, explica el documento basándose en las grabaciones realizadas a ambos por el asesor que da nombre al caso de corrupción.

El informe relata cómo el secretario de organización del PSOE habría sido el encargado de abonar presuntas comisiones ilegales a Ábalos, comisiones que saldrían también de procesos de adjudicación de obra pública. Como prueba, recoge una conversación entre Koldo y Santos Cerdán del 2 de febrero de 2022, cuando Ábalos ya había dejado el ministerio, en la que, supuestamente, el asesor del ministro y el secretario de organización del PSOE discuten cuánto quedaba pendiente de abonar al en aquel momento extitular del ministerio, que ya habría recibido 550.000 euros.

Santos: Dime de que son los 550.

Koldo: Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las 3 que quedan ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…

Los agentes deducen que, según indica Koldo, los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a Ábalos provenían de dos adjudicaciones en Murcia y quedaba pendiente el abono de otros 450.000 derivados de una obra en Logroño, otra en Sevilla y otra en Tarragona.

La UCO ha escudriñado los contratos de obra de esos años y ha llegado a la conclusión que los de Logroño y Sevilla corresponderían a licitaciones de la Dirección General de Carreteras por importe de 92,4 millones y 102,8 millones, respectivamente. Los de Tarragona y los de Murcia corresponden a obras de Adif por valor de 62 millones, 158 millones (soterramiento de la red en Murcia) y 121 millones (corredor mediterráneo entre Murcia y Almería).

"Se escribe, se ve y se rompe"

La UCO también cuenta en otro pasaje del informe las precauciones que imponía el número tres del PSOE a Ábalos y Koldo para asegurarse de que sus conversaciones no eran grabadas. Se trata de una conversación a tres grabada el 21 de enero de 2021 a las 13.10 h. Mientras realizan un repaso de los pagos presuntamente realizados hasta la fecha, Cerdán interrumpió en varias ocasiones la charla "con el propósito de evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta, mostrando una clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado", según los agentes, que añaden: "Esta actitud evidencia un intento de dotar de seguridad a los hechos que en la conversación se estaban abordando".-

Koldo: Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y esto seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.

Santos: Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

Koldo: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y... [ininteligible, hablan los dos a la vez].

Santos: ¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla.

Ábalos: Ya está.

Koldo: 70 de [ininteligible].

Santos: KOLDO …

Ábalos: por favor …

Santos: …que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas… pun, se pone, se ve y, y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí ¡joder! que no hay ningún... y, y no hablar… punto.

Ábalos: La verdad es que sí.

Santos: Que no hay ningún problema aún… que no hay que saber nada, ya está.

Koldo: Vale, pues ya está [ininteligible].

Santos: ¡Joder! a eso voy [(ininteligible], la verdad.

Koldo: Y… y seria.

Santos: Pero si hay, hay, si hay algo se arreglará, y se arregla con quien hay que arreglarlo, punto.

En total, según los agentes, la cantidad que Cerdán gestionó a Ábalos en comisiones ilegales procedentes de contratos de obra pública asciende a 620.000 euros. El informe coloca al secretario de organización socialista como el hombre de Acciona. Cerdán habría promovido la cercanía de su amigo Koldo a Ábalos con el objetivo de beneficiar a la gran constructora en las adjudicaciones de obra pública que, a su vez, pagaría mordidas a ambos.

Las conversaciones grabadas por Koldo con ambos, que han permitido a la UCO deducir la implicación de Cerdán, "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos y, por extensión, Koldo, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas y Santos [Cerdán] se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos", sostiene el documento policial.

Los agentes subrayan la relación muy cercana entre Cerdán y Koldo al menos desde 2013 por la militancia de ambos en el Partido Socialista de Navarra. El informe destaca que entre ambos existía una relación de de "subordinado-jefe" en la que era Cerdán quien transmitía las órdenes. Una de estas instrucciones se la dio el 13 de julio de 2014, día de las primarias del PSOE en las que salió elegido Pedro Sánchez como secretario general. Cerdán, partidario de Sánchez, intercambió esta conversación con Koldo ese día:

Santos: Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas

Koldo: Ya está

Las transcripciones incluidas en esta información están recogidas del informe de la UCO en su literalidad, es decir, sin edición periodística posterior. Por eso hay ausencia de tildes y puntuación incorrecta.