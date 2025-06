Un informe de la UCO señala que Santos Cerdán gestionó pagos de 620.000 euros para Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el dirigente socialista Santos Cerdán habría gestionado 620.000 euros en "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona", en favor del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, según recoge EFE.

Además de esa supuesta cantidad, "a criterio" de Koldo García, "aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono", según consta en el último informe policial que ha motivado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ofrezca al secretario de Organización del PSOE declarar voluntariamente el próximo 25 de junio.

En su informe, del que según el juez se desprenderían indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, la Guardia Civil sitúa al dirigente socialista como la persona que "se encargaba de gestionar el monto y los pagos" de deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y Koldo García "por presuntas adjudicaciones fraudulentas".

Unas sospechas que extrae de conversaciones grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Cerdán entre 2019 y 2023 que "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba" y en las que el exministro y su exasesor recapitulaban "las cantidades económicas" que se les debía, uniendo las cuantías a "adjudicaciones concretas".

La UCO habla de "actuaciones que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación" y para las que Koldo García se habría valido de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigada en la Audiencia Nacional-, y del director general de Carreteras, Javier Herrero.

De los 620.000 euros presuntamente procedentes de Acciona, la UCO explica que 550.000 estaban asociados a dos adjudicaciones en Murcia, y 70.000 estarían "vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto". Y aparte, la Guardia Civil menciona otros 450.000 euros "pendientes de abono" asociados presuntamente a tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

En una de esas conversaciones que obra en el informe, de hace dos años, cuando Santos Cerdán ya era secretario de Organización del PSOE, Koldo García le dice que "quedan 450.000 euros pendientes de abonar a Ábalos" y le solicita una reunión "para pedirle dos obras de las que obtener rédito económico", y le acusa, además, de "haber aceptado dinero" de Antxón Alonso, propietario de la constructora navarra Servinabar, que se registró el martes.

La UCO sospecha además que el hecho de que Cerdán promoviera la cercanía de Koldo a Ábalos, "le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos" en el Ministerio de Transportes.

El malestar de Cerdán por la entrada de Aldama

Además de Acciona, el informe habla de presuntas irregularidades en contratos adjudicados a constructoras mencionadas por el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama: OPR y LIC.

La UCO explica que fue Santos Cerdán quien promovió a Koldo García primero como conductor de Ábalos y después como su asesor, un nombramiento que "serviría como vía de influencia" del primero sobre el exministro de Transportes.

Sin embargo, prosigue el informe, Ábalos y Koldo García "iniciaron un camino con Aldama" y las empresas LIC y OPR que "les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona" y eso "provocó la recriminación" de Cerdán, "quien se habría enterado debido al 'ruido' que le llegaba desde varios puntos de España". Pero, subraya la UCO, Cerdán "no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría".

Cerdán, a Koldo García: "De allí eran 50 y 10 para ti"

Como muestra de ese supuesto rol de gestión de pagos, la UCO incorpora una serie de conversaciones, como la que mantuvo Santos Cerdán con Koldo García el 22 de abril de 2019. "Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él", dijo Koldo. "¿Cuánto le dimos?", preguntó entonces Cerdán.

Le dieron, según la conversación, 60.000 euros. "¿60 le dieron ahora?", llegó a preguntar el dirigente socialista, que le explicó que parte de ese dinero era para él: "Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti". El exasesor le indicó que tenía que "frenar" y "calcular mucho los tiempos" porque no podían "andar con tonterías de esas con lo que se le debe".

Koldo, "hilo conductor" de las adjudicaciones

La UCO afirma que la "presunta participación" de Koldo García en las adjudicaciones bajo sospecha es "el verdadero hilo conductor" de los hechos expuestos en el informe, que se remontan a 2015, cuando comenzarían sus relaciones con Acciona y "la relación directa de ambas entidades con el propio Santos".

El informe se prolonga durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes -entre 2018 y 2021- y después de su salida, hasta febrero de 2024, y analiza contratos presuntamente amañados bajo el dominio del Ministerio de Transportes y que afectan a Adif y a la Dirección General de Carreteras.

Cerdán pidió a Koldo amañar votos en las primarias de 2014 que ganó Sánchez

En el extenso informa que la UCO ha presentado ante el Supremo, también figura que Cerdán le pidió a Koldo García amañar unos votos en las primarias del partido celebradas en julio de 2014 y que ganó por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", le indica Santos en un mensaje, el 13 de julio de 2014. Poco después de recibir ese mensaje, le responde con un "ya está".

De esta conversación, y de otras que aparecen en el informe, al que ha tenido acceso EFE, la UCO deduce que la trayectoria profesional de Koldo García "iba ligada a la de Santos, siendo una de sus personas de confianza".

Del análisis de los efectos intervenidos a Koldo García, la UCO entiende que la relación entre ambos se remonta al menos a 2013 y habría estado enmarcada en la pertenencia al Partido Socialista de Navarra (PSN), "observándose numerosos mensajes intercambiados entre ambos en los que se aprecia una vinculación subordinado–jefe".

En este sentido, Santos le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, "algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo", añade el informe. "Como ejemplo de este extremo, se ha localizado una conversación de 13 de julio de 2014 que pudiera enmarcarse en las elecciones primarias para determinar el nuevo secretario general del PSOE, en la que Santos le dio la siguiente instrucción", señala la Guardia Civil en alusión al referido amaño de votos.

Tras ser nombrado Santos secretario de coordinación territorial del PSOE en junio de 2017, una persona identificada como "Miguel asesor De Fran" le dio la enhorabuena a Koldo, al tiempo que le decía que le iba a tocar “currar y viajar”, ya que “coordinación territorial es seguro estar como puta por rastrojo”. "De este modo, de la conversación se deduce que la trayectoria profesional de Koldo iba ligada a la de Santos, siendo una de sus personas de confianza", subraya la UCO.

Sánchez negó a Cerdán en 2018 su petición de entrar en Indra para obtener más ingresos

Entre los mensajes que figuran en el informe con Koldo García, aparece uno mencionando que Sánchez negó a Santos Cerdán en 2018 su petición de entrar en Indra para poder contar con otra fuente de ingresos para poder mantener a su familia en Madrid, según revelan los mensajes de Cerdán.

El Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar el 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" en su contra Ver más

El informe recoge años de comunicaciones de Koldo García con Santos Cerdán, incluidos los de 2018, cuando era secretario de Coordinación Territorial del PSOE y se quejaba de forma insistente de que el ministro Ábalos ignoraba sus peticiones. Finalmente, Cerdán decidió escribir a Sánchez y advirtió a Koldo de que si él tampoco le contestaba, pensaba dejarlo: "Le he mandado un mensaje a Pedro con otra cosa, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos", dijo en un mensaje del 2 de noviembre de 2018.

Sánchez -siempre de acuerdo con los mensajes del dirigente socialista- lo llamó para decirle que no podía estar en Indra, "que es una empresa cotizada". "Una vez más el que más trabaja le dan por ahí", lamentó Cerdán en sus mensajes a Koldo, a quien se quejó: "Como para mantener a la familia en Madrid!!".

Koldo García, con quien había recuperado contacto tras un distanciamiento, según la UCO, le insistió en la posibilidad de encontrarle otro puesto de trabajo, pero Cerdán se quejó de que Ábalos ni siquiera le hubiera llamado. "Pero me lo podía decir José Luis, no?", "Me ha tenido que llamar Pedro", escribe el dirigente socialista, quien añade que quien más perdía era el partido porque él iba a donar el 80 % de su sueldo.