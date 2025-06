La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia por hallar indicios de mordidas en adjudicaciones públicas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado desde primera hora de este martes la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia en el marco de la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo sobre supuestas comisiones. Según informan a EFE fuentes jurídicas, los agentes del instituto armado han buscado en el domicilio del exministro de Transportes documentación sobre contratos de obra civil, unas diligencias que se enmarcan en una pieza secreta de la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente.

Esta documentación estaría relacionada con algunas de las supuestas comisiones a las que aludió el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Además del registro de Ábalos, diputado por Valencia, los agentes de la UCO también están requiriendo documentación en empresas, según las fuentes.

Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el alto tribunal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas.

El empresario Aldama, también investigado en el Tribunal Supremo, apuntó en diferentes declaraciones judiciales al presunto pago de comisiones a altos cargos y habló de supuestas obras públicas preadjudicadas vinculadas al Ministerio de Transportes. La primera de esas declaraciones se tradujo en su salida de prisión por otra causa judicial que pesa contra él -un presunto macrofraude en el sector de hidrocarburos- tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente ordenó hace meses una investigación patrimonial sobre el exministro Ábalos. En respuesta, la UCO remitió al alto tribunal un informe preliminar con "información básica patrimonial y financiera". Dicho informe derivó en otra petición del juez a la Agencia Tributaria y a una entidad bancaria para que ampliasen la investigación patrimonial con el objetivo de saber si en las cuentas de José Luis Ábalos se ha producido "alguna clase de ingresos irregulares".

Finaliza el registro de la UCO

Agentes de la UCO de la Guardia Civil han finalizado poco antes de las 17 horas el registro de la casa del exministro José Luis Ábalos, donde han clonado varios de sus dispositivos.

El exministro y diputado por Valencia ha estado presente durante este registro. Sobre las 16.45 horas, varios agentes de la UCO han salido del edificio donde se encuentra la vivienda de Ábalos portando cajas, maletines y maletas, además de sus equipos, que han introducido en distintos vehículos y posteriormente han abandonado el lugar.

Unos minutos después, ha salido del edificio la abogada de Ábalos, a la que esperaba un taxi, al que se ha subido rodeada de fotógrafos y cámaras de televisión sin querer responder a las preguntas de los medios.

Ábalos defiende su inocencia

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que en la investigación que se sigue contra él hay "más sospechas que indicios" y que siempre defenderá su inocencia.

Ábalos se ha asomado al portal del edificio cuando la UCO ha finalizado el registro de su casa. El exministro ha atendido a los periodistas durante alrededor de diez minutos y ha vuelto a entrar en su domicilio.

El registro está relacionado con un informe de fecha 5 de junio, posiblemente por las diligencias encargadas por el juez Puente que estaban pendientes, y en él el interés estaba centrado en el teléfono, que han clonado, y en unas memorias digitales extraíbles, dos de ellas de álbumes familiares que se han llevado para copiar y que estarán disponibles para su recuperación mañana, según ha explicado.

Preguntado si está preocupado por el registro, ha afirmado que esas memorias contienen "cosas íntimas" que no tienen relación con la investigación, y el teléfono "no registra una gran actividad en mucho tiempo", ha comentado en tono irónico. "Todo lo que sea aclarar no me molesta", ha añadido.

Según Ábalos, el registro no ha servido para confirmar sospechas o indicios, y ha apuntado que espera que sus asuntos íntimos "no se vean", como ha ocurrido en algunos informes con la foto de su última boda o su currículum como experto en cooperación.

Ha calificado el trato de la Guardia Civil de "excelente" y colaborativo, y la intervención de "mínima y muy profesional", y ha explicado que la duración del registro se debe a que tiene gran cantidad de libros y muchas cajas y trastos en el bajo.

"Todo ha ido muy bien, ha habido un buen trato", ha dicho el exministro, para lamentar que no ha podido acudir al Congreso debido a "una causa mayor" y pedir perdón por la inquietud que ha causado a los vecinos del barrio la jornada de ese martes.

Ha asegurado, a preguntas de los medios, que su exmujer vendió su casa y está haciendo la mudanza y eso explica que le haya devuelto sus posesiones, entre ellas libros, muebles o cuadros.

Dice que ya se le ha condenado

El exministro ha defendido su inocencia y la seguirá defendiendo "hasta el fin" y espera que "esta pesadilla termine algún día", y ha lamentado que ya tiene "la condena social, el juicio paralelo y la reputación destrozada".

Ha criticado que se deshumanice a las personas de modo que sea creíble todo lo que se proyecte sobre ellas, algo a lo que, en su caso, se añaden "los bulos y las mentiras para ir generando la imagen de una persona abyecta".

La condena, ha dicho, es no tener pasaporte y tener que registrarse cada 15 días en el juzgado, pese a ser diputado y fichar todas las semanas en el Congreso, ha señalado. "Creo que no ha habido un diputado al que se haya dado ese castigo", ha agregado.

Así que, ha manifestado, espera que llegue la condena definitiva, "la pesadilla termine y por lo menos poder hacer un plan de vida".