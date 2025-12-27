Pilar Alegría lamenta que no exista una candidatura única a su izquierda en Aragón

La secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista de su partido a la presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha lamentado este sábado que el resto de las formaciones de izquierda en la Comunidad no hayan llegado a un acuerdo para constituir una candidatura única frente a la derecha.

Alegría, que ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras un encuentro con vecinos de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, ha señalado que consideraba importante que estos partidos pudieran ir en una candidatura única, porque cree que "siempre es bueno que la izquierda pueda ir unida", sobre todo cuando en unas elecciones el adversario está muy claro.

"El adversario para la izquierda y para los progresistas en esta Comunidad está en el Partido Popular y en Vox, en la derecha y en la ultraderecha", ha añadido la candidata, para quien el modelo de política que ha desarrollado el Gobierno de Jorge Azcón es "un modelo de privatización, recortes y confrontación".

Tras argumentar que a pesar de que PP y Vox son "dos partidos distintos que al final defienden el mismo proyecto", Alegría ha criticado la decisión de Azcón de convocar unas elecciones que sólo han generado una "absoluta inestabilidad" a la población aragonesa, por la "incapacidad" de ambas formaciones de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de presupuestos para 2026.

Ha admitido que a pesar de que el PSOE aragonés le ofreció una "mano tendida" para la aprobación de los presupuestos, la respuesta de Azcón fue "morder esa mano".

Según ha explicado, tras la convocatoria de elecciones, el adversario del PSOE lo conforman Partido Popular y Vox, y por eso consideraba "importante que el resto de la izquierda hubiera podido llegar a esa candidatura única", y ha lamentado que "evidentemente, los por qués de unos y otros no han hecho posible ese acuerdo".

A pesar de no conocer todas las razones de estos partidos, ha asegurado que el PSOE aspira a llegar a esas elecciones "siendo el principal partido, el más votado por todos los aragoneses y, desde luego, contar con el apoyo fundamental de toda la ciudadanía progresista".

Ruptura en la izquierda

Los buenos resultados de Podemos en Extremadura han motivado que la formación morada haya propuesto a María Goicoechea como candidata a las elecciones autonómicas del 8 de febrero tras lamentar que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda, han indicado.

Por otro lado, Jorge Pueyo, diputado nacional, será el candidato de Chunta Aragonesista (CHA) por la provincia de Zaragoza, Verónica Villagrasa por la de Huesca y Javier Carbó por la de Teruel. Sumar e IU, sí irán en una candidatura conjunta y harán el anuncio de su programa y sus candidatos en los próximos días.