Una manifestación por el año de la dana denunciará que no se han asumido responsabilidades

12:28 h

Al menos ocho cadáveres fueron localizados este viernes a las afueras de la Ciudad de Guatemala, en un nuevo suceso en el país centroamericano en el que solo de enero a agosto se registraron más de 2.150 homicidios.

Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico (noreste) de Guatemala, desde donde Bomberos Voluntarios de Guatemala realizaron la extracción.

De momento, las autoridades no han precisado la identidad ni el sexo de las víctimas. Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o la madrugada de este viernes y fueron descubiertos por personas que transitaban por el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la zona para resguardar la escena, mientras el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de estas muertes.