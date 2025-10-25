Una manifestación por el año de la dana denunciará que no se han asumido responsabilidades
Siga la actualidad de este 25 de octubre:
12:28 h
Al menos ocho cadáveres fueron localizados este viernes a las afueras de la Ciudad de Guatemala, en un nuevo suceso en el país centroamericano en el que solo de enero a agosto se registraron más de 2.150 homicidios.
Los cuerpos fueron hallados envueltos en bolsas plásticas, atados de pies y manos, y abandonados entre la maleza debajo de un puente en el kilómetro 21 de la carretera que lleva hacia el océano Atlántico (noreste) de Guatemala, desde donde Bomberos Voluntarios de Guatemala realizaron la extracción.
De momento, las autoridades no han precisado la identidad ni el sexo de las víctimas. Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o la madrugada de este viernes y fueron descubiertos por personas que transitaban por el lugar.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la zona para resguardar la escena, mientras el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de estas muertes.
12:18 h
La ciudad de València será el escenario este sábado por la tarde de la duodécima manifestación contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 24 de octubre de 2024, centrada esta vez que denunciar que, un año después de la tragedia, no se han asumido responsabilidades políticas.
Como cada mes desde las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, han convocado una nueva manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión'.
La protesta, que partirá a las 18 horas de la plaza de San Agustín de la capital valenciana y recorrerá el centro para finalizar en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, tiene en esta ocasión la significación de coincidir con el primer aniversario de la dana, que se cumple el próximo miércoles, día en que se celebrará el funeral de Estado.
Las entidades convocantes han pedido a la sociedad valenciana que les acompañe en una protesta que se ha mantenido durante los doce meses transcurridos desde que ocurrió la catástrofe y que les ha llevado a manifestarse cada mes, principalmente en València, pero también en localidades de la zona cero de la dana, como Catarroja y Paiporta.