Miles de personas salen a las calles de València para pedir la dimisión de Mazón en el aniversario de la dana

La duodécima manifestación multitudinaria, cerca de 50.000 personas según Delegación de Gobierno, ha recorrido las calles del centro de València para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre que dejó 229 víctimas, al grito de "el president a Picassent", "Mazón culpable", "Mazón a prisión" y "ni oblit ni perdó" y porque es "un momento de reivindicación y memoria".

Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia, la marcha la encabezan varios tractores y ha participado una muixeranga antes de salir la pancarta de cabecera con el lema de "Mazón dimisión", para alzar la voz como ha señalado en declaraciones a los medios la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, "por los que ya no pueden alzarla".

Los asistentes muestran carteles con las frases "Mazón culpable, Feijóo miserable" o "Visca València lliure de fang i d'eixos merdes"; también portan muñecos de Mazón y de la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre; muestran fotos de familiares fallecidos con los rótulos de "Justicia" o "Estamos aquí por vosotros".

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado al inicio de la marcha, que un año después de la tragedia "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal".

"Necesitamos saber esa verdad; necesitamos justicia que llegará por la jueza, pero también necesitamos esa justicia que sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día", ha dicho.

En esta línea, ha reclamado "responsabilidades políticas y que se vaya todo el Consell a casa porque un año después no nos dan seguridad". "Es el momento de la reivindicación; la memoria también es reivindicación y la reivindicación también es memoria", ha expuesto.

Por su parte, Rosa Álvarez ha afirmado que estos actos son "de reivindicación" y en los que el pueblo "tiene la ocasión de demostrarnos todos los meses su apoyo y también el rechazo al 'president' de la Generalitat y al Consell". "No reconocemos ni legitimamos a Mazón como presidente de la Generalitat porque el día 29 no estuvo donde por cargo le correspondía, por lo que si estaba ausente ese día, nos sobra cualquier día y en cada momento".

La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, ha comenzado en la plaza de San Agustín para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet, y acabar en la plaza de la Virgen.