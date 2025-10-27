Trump llega a Japón para reunirse con la primera ministra tras firmar acuerdos en Malasia

MINUTO A MINUTO
10:06 h
La devastadora dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia fue un 12 por ciento más intensa a causa del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, inducidos por el hombre.
Esta es una de las principales conclusiones de un informe con el título "Las lluvias extremas aumentan en el sureste de España a medida que las emisiones de combustibles fósiles calientan el clima", publicado por la World Weather Attribution, un foro de colaboración de científicos expertos en el impacto del cambio climático.
En él se expone que la dana que golpeó Valencia y que causó 229 fallecidos (el número más alto de víctimas mortales por inundación en Europa desde 1967) fue el 12 por ciento más intensa y el doble de probable que en un periodo preindustrial, cuando esta zona del planeta estaba 1,3 grados centígrados menos caliente porque no se habían emitido a la atmósfera la ingente cantidad de gases de efecto invernadero durante los últimos dos siglos.
El estudio recuerda que existe la evidencia científica de que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que según la ecuación de Clausius-Clapeyron conlleva que un grado centígrado de calentamiento implica un aumento en la capacidad de almacenaje de vapor de agua del 7 por ciento, y por tanto un aumento en agua disponible para las precipitaciones.
10:02 h
El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho que espera que Junts tome este lunes una decisión sobre sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez con "sensatez" y "sentido común" y "pensando antes que nada en los intereses de los catalanes", ya que "la alternativa es involucionista".
"Las cosas no son como nos gustaría que fueran, son como son (...) No hacemos política en un mundo ideal, sino con alternativas", ha sostenido Illa al ser preguntado sobre la cuestión en declaraciones a 2Cat, de RTVE.
El jefe del ejecutivo catalán ha defendido que el Gobierno presidido por Sánchez es "positivo para España y positivo para Cataluña" y ha señalado que la alternativa, que representan PP y Vox, es "involucionista, de ir hacia atrás, regresiva".
Ha afirmado que el Ejecutivo central ha cumplido con los compromisos sellados con Junts en "todo lo que dependía" de él.
09:52 h
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), una reforma que atribuye las investigaciones penales a los fiscales y deja fuera de las acusaciones populares a partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos, además de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal.
Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que el objetivo es que, una vez aprobada, la Loecrim entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027.
El proyecto que el Gobierno remitirá ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, indican las mismas fuentes.
09:27 h
El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este lunes en Tokio para iniciar una visita oficial en la que tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, tras alcanzar acuerdos comerciales y de paz en Malasia.