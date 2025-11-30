Reservados, comisiones y testosterona: la vieja nueva política que cabe en una canción de Rosalía

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la trece catorce, no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, al psicólogo y al psiquiatra. Pero de qué te sirve, si mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad”.

La perla de Rosalía se ha convertido ya en un himno feminista en todo el mundo, abriéndose paso en todas las listas internacionales desde que Lux rompiera el mercado discográfico el pasado 7 de noviembre. Y, además, para sorpresa de políticos y ciudadanos fue la canción elegida por Carlos Mazón para poner música a las imágenes en un reel de Instagram de su última reunión presidiendo el Consell. A los minutos tuvo que rectificar y modificar la música en lo que parecía incluso un vídeo fake, porque la letra servía de metáfora del dirigente valenciano.

Pero La perla no es una letra que parezca hecha a la medida sólo de Carlos Mazón, sino que responde al perfil de algunos políticos y líderes españoles que copan estos días las portadas de todos los periódicos. Una taxonomía de dirigente que parecía que se había acabado pero cuyo perfil sigue muy vivo en 2025. Hombres con tintes machistas, ligados a la corrupción, narcisistas, adictos a los reservados y rodeados de mentiras comprobables. A este perfil responden nombres como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Juan Carlos de Borbón.

Mazón se despide de la Presidencia de la Comunitat con nuevas revelaciones sobre sus mentiras. El ticket del parking fechado a las 19.47 horas del 29 de octubre tira por tierra de nuevo la versión tanto del popular como de la periodista Maribel Vilaplana y vuelve a dejar en el aire qué pasó en esa hora después de que salieran del restaurante El Ventorro. Además, es el ejemplo de que sigue viva esa política de reservados en restaurantes, que fue tan criticada durante el 15M. La factura ha revelado el precio de la elitista comida en plena dana: 165 euros.

La gira internacional de Juan Carlos I

Durante estos días también está de promoción Juan Carlos I, que ha sacado ya a la venta su libro de memorias en Francia bajo el título de Reconciliación. El emérito trata de seguir blanqueando su imagen, pero sólo a través de la prensa internacional y sin dar explicaciones ante los periodistas españoles.

En una entrevista a France 3, el padre de Felipe VI admitió este miércoles que cometió “errores”, pero aseveró que no se arrepiente de su pasado y señaló que no tiene remordimientos. Para a continuación indicar que espera que los españoles comprendan lo que hizo.

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia. Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", contestó en una entrevista muy amable y muy medida, en la que volvió a hablar de su familia sin mencionar a la reina Letizia, a la que dedica las partes más duras de su libro de memorias.

El rey emérito reivindicó una vez más su paternidad de la Constitución española, su papel clave en la Transición democrática, su relación con Francisco Franco, con su hijo Felipe VI, con su padre, Juan de Borbón, y con otros personajes históricos. Además, respondió de forma telegráfica a las preguntas sobre los escándalos económicos y amorosos que salpicaron la última parte de su reinado.

El trato de Juan Carlos I con las mujeres se ha convertido en objeto de análisis durante estas semanas a raíz del libro, donde deja plasmado: "He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado [...]. Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente".

Un trío tóxico entre corrupción y prostitución

Precisamente el trato a las mujeres y las conversaciones sobre ellas entre el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán han provocado una enorme indignación social, lo que supone además un grave problema político para el PSOE, que se reivindica como un partido feminista. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido perdón por esas palabras en nombre del socialismo.

Ábalos ingresó en prisión este jueves, tras la revisión de las medidas cautelares por parte del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Y lo ha hecho en mitad de una nueva estrategia en la que intenta dar avisos a miembros del Gobierno, como su apoyo a la teoría, sin pruebas y citando a “fuentes presenciales”, de que el presidente se reunió con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura de junio de 2018. Los dos protagonistas lo han negado públicamente.

En esa nueva estrategia, Ábalos se lanzó también contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre la que dejó caer en X este miércoles: “Ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”. La también ministra de Trabajo ha desmentido el contenido de ese comentario.

Demoledor también ha sido el último informe de la UCO sobre Cerdán, al que sitúa como “enlace” entre el Ministerio de Transportes y Acciona a través de Servinabar con el cobro de un 2% de comisiones de las obras. Pero ese informe deja, sobre todo, una imagen de corrupción “cutre”, como reconocen dirigentes socialistas, que hace daño ante la ciudadanía. Con situaciones que calan en la calle como las múltiples compras en El Cortes Inglés y los gastos en viajes en Málaga, Sevilla, Ibiza y Tenerife.

Forma parte de este triángulo tóxico Koldo García, al que también el juez envió a prisión este jueves. Otro prototipo de machista del que se han conocido conversaciones con Ábalos sobre mujeres prostituidas, donde se escuchan sus comentarios como: “A la Ariadna, que está bien, que está recién…, está bien, está perfecta”.