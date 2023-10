La reina Letizia rapea en defensa de la salud mental

La reina Letizia ha participado este martes en un acto de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental organizado por la Confederación Salud Mental España. Durante su intervención, no sólo ha incidido en la importancia de la inversión y el cuidado de la salud mental, sino que además ha decidido rapear unos versos del artista Domingo Antonio Edjang Moreno, más conocido como El Chojin, como llamada de atención sobre este aunto.

"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto / Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo / Pero duele más cuando no valoran que lo estás intentando / Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo / Pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", ha sido el fragmento recitado por la reina ante los micrófonos. En el minuto 1:38 de este vídeo se puede apreciar el momento exacto.

Se trata, en realidad, de una apuesta decidida y consciente para tratar de concentrar las miradas en un asunto, el de la salud mental, como prioridad política y en la falta de recursos como problema global. "Se me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: 'La Reina rapea por la salud mental', y creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este", ha reconocido, consciente del alcance que tendrá su gesto de citar los versos del conocido rapero para concienciar sobre la importancia de la salud mental.

"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto"



La reina Letizia 'rapea' por la salud mental, citando versos del Chojin en un acto por el Día Mundial de la Salud Mental https://t.co/AWIL5DSkII pic.twitter.com/QZHmJ5sFn2 — Europa Press (@europapress) 10 de octubre de 2023

Más recursos

En el acto, la confederación ha denunciado las vulneraciones de derechos que se producen en España en el ámbito de la salud mental, y ha exigido el fin de los tratos violentos y degradantes que cada día sufren las personas con problemas de salud mental.

"En todo el mundo, se siguen aplicando medidas coercitivas y de control en el ámbito de la atención a la salud mental. Ante el desconocimiento y la perplejidad de gran parte de la sociedad, los tratos violentos, inhumanos y degradantes contra personas con problemas de salud mental, que nos suenan a épocas pasadas, son demasiado frecuentes, y están presentes y normalizados", ha denunciado su presidente, Nel González Zapico.

Asimismo, ha detallado que, entre estas medidas coercitivas, destacan las "contenciones físicas y sujeciones mecánicas, aislamiento, uso del poder y de la fuerza o de amenazas para doblegar la voluntad de las personas, abusos, sobremedicaciones y medicaciones forzosas, falta de intimidad, reclusión y un vergonzante etcétera".