El juez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando en el caso de Leire Díez

El juez Arturo Zamarriego ha citado como testigos al exdirigente socialista Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, en el marco de la investigación a Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO, según informa EFE.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, el magistrado emplaza a ambos el próximo 2 de febrero, junto con el empresario Alejandro Hamlyn -investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubái- y el empresario Luis del Rivero.

A los cuatro les apercibe de que "de no comparecer ni alegar causa legal que se lo impida se podrá imponer una multa de 200 a 5000 euros".

El magistrado adopta esta decisión después de que Leire Díez admitiese en su declaración dos reuniones en abril de 2024 con el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, en una de las cuales habría estado presente el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado, Antonio Hernando.