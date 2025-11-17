Leire Díez declara que se reunió dos veces con Cerdán y también con más partidos

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha declarado este lunes en el juicio en el que está como investigada que se reunió dos veces en 2024 con el exdirigente socialista Santos Cerdán, porque, en su labor de investigación, tenía documentación del caso Villarejo de la que el partido sería "víctima". Díez ha precisado que también se reunió con otras formaciones, como PP y Vox.

Leire Díez asegura en un audio al fiscal Stampa que era la "mano derecha" de Santos Cerdán Ver más

Según fuentes presentes en la declaración, Díez ha rechazado tener vínculo alguno con la dirección del PSOE ni trabajar para el partido. Ha rechazado conocer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez -solo de mítines- o haberse reunido con el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García.

La investigada ha negado tajantemente reconocer las grabaciones que obran en la investigación abierta por presunto cohecho y tráfico de influencias (las considera nulas). Estas grabaciones fueron presentadas por el fiscal Ignacio Stampa el pasado 11 de noviembre, en las cuales Díez se habría presentado como "la persona que ha puesto el PSOE" y "mano derecha" de Santos Cerdán en una supuesta reunión con el fiscal en mayo.

Noticia en ampliación