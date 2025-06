El PSOE trata de pasar página del 'caso Leire Díez' mientras a sus socios les preocupa la desafección que genera

Las imágenes recorrieron las televisiones a todo trapo. Leire Díez desvinculó al Gobierno y al PSOE de sus reuniones con empresarios y abogados y volvió a insistir en que estaba trabajando en un libro sobre las cloacas. Pero su comparecencia sin preguntas en un hotel de Madrid se convirtió en todo un espectáculo por la irrupción sorpresa de Víctor de Aldama, investigado en los casos Koldo y de hidrocarburos, llamándola “fontanera” y pidiendo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consiga echar al actual Gobierno.

En el PSOE confían en que pase esta tormenta mediática y siguen rechazando haber dado órdenes a Díez, afiliada de base, para negociar en nombre suyo con implicados en casos de corrupción a cambio de información sensible sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO al mando de algunas de las investigaciones sobre personas relacionadas con el Ejecutivo. Asimismo, los socialistas llevarán a la Fiscalía el pendrive que entregó el día anterior a los servicios jurídicos con sus trabajos de investigación.

En el PSOE respiran más aliviados desde el martes por la tarde cuando Díez trasladó, tanto en una reunión con los servicios jurídicos del partido como con el secretario de Organización, Santos Cerdán, que dejaba temporalmente su militancia y siguen insistiendo en que no fue enviada por Ferraz a esa reunión. No obstante, reconocen varias fuentes socialistas que son días complicados y preocupa la erosión de la imagen del partido. Además, sectores socialistas han empujado con fuerza para tomar decisiones para disipar dudas y no dar más munición a la derecha.

El PSOE señala a las "cloacas del PP"

Fuentes socialistas señalan que la propia Díez se ha desvinculado del Gobierno y del PSOE en su comparecencia y que esperan que se rebaje la tensión después de que nadie haya podido demostrar lo contrario. Además, ponen el foco en la irrupción de Víctor de Aldama en la comparecencia, quien hace meses dijo que tenía bombas sobre el presidente del Gobierno y luego no ha concretado nada.

Desde el PSOE acusaron a las “cloacas del PP” de haber enviado a Aldama a reventar la comparecencia de Díez. "Hay muchos nervios en sectores importantes del poder, nos sabemos cuál es la razón pero ahí están, y se están moviendo; hay actividades muy preocupantes, que están dando una marcha más contra el PSOE y contra el Gobierno, y esto no es ficción, no es un recurso dialéctico: el objetivo principal es tumbar al Gobierno", lanzó la portavoz del partido, Esther Peña.

El Gobierno, a través del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pidió “tranquilidad y prudencia” ante la “guerra sucia” del Partido Popular. Asimismo, desde el Ejecutivo se rechaza la idea que trata de poner sobre la mesa el PP de ir a unas elecciones anticipadas. En Ferraz y en La Moncloa descartan esta opción. Otro escenario que ha abierto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es que esos comicios sean antes de las autonómicas y municipales de 2027 para que no interfiera la política nacional. Pero tampoco es una opción que maneje ahora mismo el núcleo duro de Pedro Sánchez.

En Sumar preocupa la imagen de erosión de la política

Las imágenes de este miércoles también han disgustado entre los socios del Gobierno, aunque esto no significa que haya riesgo de ruptura. Sí empujan algunos partidos como ERC y Podemos para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar más explicaciones (todavía se ha pronunciado sobre las imágenes filtradas de la reunión de Díez). Los partidos que apoyan al Gobierno sí reconocen su preocupación por lo que supone este episodio para el aumento de la desafección política, caldo de cultivo para el crecimiento de la extrema derecha principalmente.

"La corrupción y los esperpentos no son compatibles con la democracia, y creo que ha llegado el momento de dar explicaciones con mucha serenidad y, desde luego, continuar haciendo lo que creemos que es lo que hay que hacer en el Gobierno", expresó la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. El responsable de Consumo, Pablo Bustinduy, apostó por “más justicia social y menos circo”.

Por parte de Izquierda Unida se tacharon de “esperpénticas” las imágenes, pero su líder, Antonio Maíllo, indicó que no condicionan el funcionamiento del Ejecutivo de coalición: "Afecta a quienes lo protagonizan. Son un señor de una credibilidad mínima y de pésima reputación (Aldama) que interrumpe a otra señora que tiene que dar explicaciones. Por tanto, nada que objetar al respecto a que eso pueda tener afectación al Gobierno, ni mucho menos".

La Conferencia de Presidentes, abocada al fracaso

El PP ha exigido de nuevo elecciones generales y Núñez Feijóo sigue presentado al Gobierno como un elemento “mafioso”. Según el expresidente de la Xunta de Galicia, Díez ha hecho "de actriz de reparto de un teatrillo bochornoso" pero en realidad es "una fontanera de Ferraz que entra y sale cuando quiere": "Es una vergüenza lo que hemos vivido en directo esta mañana"." Preparaos para los próximos días y para las próximas semanas", sostuvo.

La tensión crece todavía más apenas a 36 horas de que se celebre la Conferencia de Presidentes en Barcelona y a escasos días de que el PP organice una manifestación en la madrileña Plaza de España bajo el lema de “mafia o democracia”. Desde Moncloa se trata de llegar a un gran acuerdo sobre vivienda y el líder del Ejecutivo va a plantear a las autonomías triplicar la inversión pública (pasando de los 2.300 millones de euros que se movilizaron en el plan 2022-2025 a 7.000 para 2026-2030).

Los populares ya han rechazado esa propuesta. Según fuentes de Génova 13: “Sánchez no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional y menos en el momento actual. Lo primero que tiene que hacer es derogar su ley de Vivienda, que en dos años de vigencia ha destrozado aún más el mercado inmobiliario, y desbloquear el texto presentado por el PP para dar curso también a la Ley Antiokupación que presentó hace más de un año el Grupo Popular".