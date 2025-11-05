Filtrado el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', dos días antes de su lanzamiento

El esperado nuevo disco de Rosalía, Lux (Sony Music, 2025), corre ya de teléfono en teléfono por todo el mundo mientras sus seguidores lo comparten después de que se haya filtrado, como es habitual en estos casos, a partir de una fuente original desconocida.

Esto lleva a los fans a todo tipo de especulaciones sobre si se trata de una filtración interesada para así seguir generando noticias y dando que hablar antes del advenimiento oficial. De hecho, este mismo martes, Rosalía volvía a ser noticia al aparecer en Spotify repentinamente una de las canciones de su inminente nuevo álbum, Reliquia, que dejaba de estar disponible a los pocos minutos. La información, por supuesto, ya estaba en multitud de medios.

Más allá de especulaciones, no es ni mucho menos un caso inédito, pues otros muchos artistas han pasado por casos parecidos. Dua Lipa, por ejemplo, vio cómo su álbum Future nostalgia (2020) llegaba a sus seguidores una semana antes de la fecha prevista. Lo mismo ocurrió, por citar algunos, con Lust for life (2017), de Lana del Rey; Rebel heart (2015), de Madonna; o Anti (2016), de Rihanna.

Mucho más serio se puso el líder de Extremoduro, Robe Iniesta, cuando un mozo de almacén de la empresa de fabricación y distribución filtró en 2013 su entonces nuevo disco, Para todos los públicos. La discográfica Warner Music denunció, la policía desarrolló una investigación y el joven fue detenido y puesto a disposición judicial después de intentar vender el álbum ilegalmente por internet, donde finalmente lo filtró.

Lux es el cuarto disco de estudio de Rosalía y ya viene precedido de un torrente de ríos de tinta desde que la catalana presentara al mundo su portada, vestida de monja, en la gran pantalla de la Plaza de Callao en Madrid, provocando un considerable problema de orden público y sin pedir permiso previamente al Ayuntamiento. Un acto que tampoco salió del todo bien, pues la sorpresa se desveló antes de tiempo en las pantallas de Times Square en Nueva York, provocando así, de nuevo, más noticias en torno a la supuesta descoordinación.

El primer single del disco, Berghain, sí que vio la luz el pasado 27 de octubre siguiendo los plazos previstos. De manera instantánea, gracias a los millones de reproducciones en todas las plataformas de audio y vídeo se ha convertido en el duodécimo número 1 de la barcelonesa en España, siguiendo la estela del anterior, Beso, en 2023.