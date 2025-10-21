Rosalía presenta su disco en el centro de Madrid y desaparece entre miles de fans

La cantante Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales, informa EFE.

La cantante catalana ha comenzado a emitir a las 20:45 horas un vídeo en directo en Tiktok en el que ha avisado de que a las 22:00 iba a haber un acto en Callao relacionado con el lanzamiento de su disco, que ya se puede reservar y saldrá a la venta el 7 de noviembre. El anuncio ha corrido rápidamente por las redes sociales y la plaza se ha llenado en cuestión de minutos.

Finalmente, Rosalía apenas se ha dejado ver entre los miles de seguidores concentrados en el centro de Madrid, y ha abandonado la zona en el mismo coche que ella ha conducido en el trayecto de ida, según han asegurado a EFE varios agentes de la Policía Municipal.

Durante el directo de Tiktok, Rosalía se ha teñido el pelo con un halo y, acompañada por algunas personas de su equipo, ha conducido un coche por las calles de Madrid en dirección a Callao, mientras en las pantallas de la plaza se emitía una cuenta atrás.

Sobre las 22:00 se ha bajado del vehículo corriendo, seguida por algunos fans, y ha entrado en el hotel Capitol. Minutos después, el contador ha llegado a cero en las pantallas de Callao y se ha proyectado la portada de su nuevo disco.

En ella aparece Rosalía vestida de blanco, con una camiseta ajustada que emula una camisa de fuerza y un velo, los labios pintados de dorado, un cielo azul y la palabra Lux, el título del álbum, en el centro.

Rosalía adelanta en la gala Met que tiene un nuevo proyecto entre manos: "Se vienen cosas" Ver más

El nombre del disco, la portada y la fecha de publicación, el 7 de noviembre, ya se habían anunciado en la neoyorquina Times Square. "Se suponía que tenía que salir antes en Callao", ha comentado Rosalía al respecto en Tiktok.

No es la primera vez que Rosalía juega al despiste en la promoción de su álbum: los últimos días, ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título Berghain, el nombre de la discoteca de tecno más mítica de Berlín.

Lux será el cuarto disco de estudio de la estrella catalana, tras Los ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022). La semana pasada aseguró en el pódcast Radio Noia que este es el primer trabajo que ha hecho "sin miedo al fracaso".