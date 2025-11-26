Ábalos afirma que según le contaron "fuentes presenciales", Sánchez se reunió con Otegi

El exministro José Luis Ábalos ha afirmado este miércoles que, según le contaron "fuentes presenciales", existió una reunión en el País Vasco en 2018 entre el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura por la que llegó al Ejecutivo, según informa EFE.

Ábalos, en su cuenta en la red social X, ha escrito que, sobre esa supuesta reunión de Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en un caserío en Euskadi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sólo puede decir lo que "le contaron fuentes presenciales".

"Y es que esa entrevista existió", ha señalado Ábalos el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para él y para su exasesor Koldo García elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

Según la información publicada por El Español Sánchez, Otegi y Cerdán se habrían reunido en un caserío en el País Vasco, al que se trasladaron desde el aeropuerto de Bilbao en un vehículo conducido por Koldo García.

Tanto el presidente del Gobierno como el dirigente abertzale han negado de forma tajante que existiera ese encuentro, y fuentes del Ejecutivo han asegurado que Sánchez no se ha visto nunca con Otegi.

Montero insiste en que no hubo reunión Sánchez-Otegi y no le preocupa lo que diga Ábalos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reunió con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha asegurado que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha dicho que no comparte que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales" frente a los que no lo están.

Además, ha subrayado que lo que pueda decir Ábalos, quien mañana tendrá que acudir al Tribunal Supremo para una vistilla de revisión de sus medidas cautelares, no le preocupa "nada".

"En absoluto", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha afirmado que lo que sí le preocuparía es que el exministro se haya "instalado en la mentira".

"Me extraña que diga esto y que vaya a tener comportamientos de este tipo", ha compartido la ministra, quien ha asegurado a su vez que el Gobierno y el PSOE no tienen "nada que esconder".

En ese sentido, ha añadido que no habrá "ningún problema" con cualquier cosa que Ábalos pueda trasladar, siempre que lo haga "dentro de la verdad" y siendo "fiel a los hechos ocurridos".

"Otra cosa es que hay personas que llegando a los juzgados se instalan en la mentira, pero no digo que sea el caso del señor Ábalos", ha agregado.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a la publicación de Ábalos, a la que no han dado veracidad, y han desestimado la posibilidad de que el exministro vaya a adoptar una actitud beligerante contra el Ejecutivo.

Estas mismas fuentes no le ven en esa tesitura de intentar trasladar sombras y dudas sobre miembros del Gobierno o del PSOE.