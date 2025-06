Israel mata en Teherán al segundo jefe del Ejército iraní desde el inicio de la guerra

10:10 h

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que es "cuando menos sospechoso" que el presidente Pedro Sánchez y Vox coincidan planteándole al PP que presente una moción de censura que hoy por hoy estaría abocada al fracaso. En una entrevista con la cadena Cope, ha afirmado que aunque agradece que el partido de ultraderecha diga que apoyaría una moción de los populares no entiende la estrategia de la formación de Santiago Abascal de pedirle insistentemente que presente la moción sabiendo que el PP no cuenta con la mayoría para sacarla adelante.

Feijóo ha vuelto a reiterar este martes que no lo va a hacer porque no le dan los números y porque está convencido de que falta mucho por salir. Así, ha relatado, aún no se ha abierto juicio oral contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortíz, ni contra el exministro José Luis Ábalos, no se ha abierto la instrucción contra Cerdán, y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, tienen también causas pendientes.

"Por eso me invita a hacer la moción censura, porque pretende que la haga en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo, pero yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", ha declarado el líder del PP, quien ha agregado que no acepta consejos "de gente indecente".

El PP, ha afirmado, debe establecer una estrategia para echar a Sánchez porque España "solo tiene salida cuando Sánchez salga" y en eso va a seguir trabajando su formación. "Sabemos lo que tenemos que hacer, lo haremos cuando toque y en este momento una moción de censura está abocada al fracaso", ha insistido.

Feijóo ha asegurado de nuevo que el presidente está implicado en los presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y que debería explicar "todo el halo de corrupción" en el que "ya estaba impregnado desde los primeros meses en los que asume el Gobierno después a la moción de censura" a Mariano Rajoy.