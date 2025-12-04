El PSOE admite el error de gestionar mal el caso Salazar pero niega intentar ocultar nada

El PSOE admite el error de haber gestionado mal las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido Paco Salazar por acoso sexual, pero rechaza que se haya intentado ocultar nada de este caso, según informa EFE.

Fuentes socialistas han asumido que se tendrían que haber abordado de forma más diligente esas denuncias en un asunto que fue objeto de una reunión en la noche de este miércoles de las responsables de Igualdad del partido y a las que Ferraz ha convocado a una nueva cita aún sin fecha.

Las fuentes citadas reconocen el error de tardar cuatro meses en contactar con las víctimas e insisten en que tendría que haberse actuado con más atención.

Pero recalcan que esa mala gestión no puede interpretarse como un intento de la dirección socialista de ocultar las denuncias y que no prosperaran. Tras lamentar lo sucedido, la determinación que aseguran que existe ahora en el PSOE es que haya la máxima transparencia sobre estos hechos.

Ante la posibilidad de que se vaya a llevar el caso a la Fiscalía, la intención es esperar a ver cómo evoluciona la investigación interna sobre las denuncias, para decidir después al respecto.

El ambiente en el partido, señala a EFE una de las asistentes a la reunión celebrada en la noche del miércoles de forma telemática, es de "mucha tensión" y la cita fue "rara".

Otras fuentes socialistas han explicado a EFE que en el encuentro la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, relató la evolución de este caso y subrayó que, efectivamente, el partido podría haber sido más "diligente" para dar seguimiento a las denuncias que estas dos militantes registraron en el canal interno del partido.

"La voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas", ha indicado Bernabé, quien ha animado al resto de partidos, y en concreto a quienes "mantienen en sus filas a personas condenadas o acusadas" por violencia de género, a que también apliquen un protocolo contra el acoso.

La reunión tuvo lugar después de que elDiario.es publicara que las denuncias habían desaparecido del canal interno del PSOE y de que poco después la formación asegurara que el proceso seguía abierto, a pesar de que Salazar se había dado de baja como afiliado. Bernabé aseguró a sus compañeras del partido que lamentaba que las mujeres denunciantes no se hubieran sentido acompañadas por la formación.

En la reunión tomaron la palabra unas cinco secretarias regionales de Igualdad quienes pidieron explicaciones y exigieron dar un seguimiento más exhaustivo al proceso. Bernabé mostró su disposición a seguir ofreciéndoles las explicaciones necesarias y planteó reunirse de nuevo con ellas en las próximas semanas, en una cita que aún no tiene fecha.

Una de las participantes ha detallado a EFE que solo se dio la palabra a un número reducido de responsables regionales y para intervenciones no muy largas, algo que Ferraz achaca a la falta de tiempo a esa hora de la noche.

El partido ha insistido en que se tomaron medidas cuando se conocieron los testimonios contra Salazar, el pasado mes de julio, el mismo día en el que el partido celebró su Comité Federal para elegir una nueva Ejecutiva en la que el exdirigente iba a tener un puesto relevante como adjunto a la Secretaría de Organización.

En ese sentido, destacan que apartaron a Salazar de todos sus cargos sin que hubiera una denuncia formal ante la policía; les sirvió tener estos testimonios publicados entonces por elDiario.es para tomar medidas.

Aún así conceden que "no es un momento fácil" para el partido y que "hay que mejorar" los protocolos y los sistemas de denuncia. "Se ha hecho mucho, pero, como es evidente, no es suficiente", admiten las fuentes.