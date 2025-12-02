El Gobierno califica de "vomitivas" las conductas descritas por trabajadoras sobre Salazar

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado este martes de "vomitivas" las expresiones y las palabras descritas por varias mujeres que trabajaron a las órdenes del que fuera asesor de Moncloa Paco Salazar y ha subrayado que, cuando tuvieron conocimiento, se le cesó de su cargo. Informa EFE.

Alegría se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por los detalles que incorporaron en su denuncia varias mujeres sobre la conducta de Paco Salazar y sobre si Moncloa tenía conocimiento de esos comportamientos del que fuera su asesor.

Según ha publicado elDiario, las denunciantes aseguraron sobre Salazar, entre otras cosas, que "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote".

De "vomitivas" ha calificado estas conductas la ministra portavoz, que ha insistido en que, desde que se conocieron las primeras informaciones en el mes de julio, "se le cesó de manera fulminante".

Salazar renuncia a sus cargos en Ferraz y Moncloa tras la denuncia de varias mujeres por su comportamiento Ver más

Ha recordado que tuvieron una reunión con las trabajadoras para que, "desde la empatía y el más absoluto respeto a su anonimato", supieran que Moncloa era "un espacio seguro" para poder llevar a cabo cualquier tipo de denuncia ante comportamientos inadecuados.

En este sentido, ha dejado claro que en Moncloa nunca se ha recibido por ninguno de los canales "ninguna denuncia".

También ha destacado, como ayer lo hiciera la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que aunque Salazar se haya dado de baja del partido, este caso se sigue investigando y que, por tanto, el procedimiento sigue abierto.